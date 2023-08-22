أوزبكستان بطل الناشئين في «مونديال رفعات القوة»



دبي (الاتحاد)



دشنت فئة الناشئين بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» المقامة حالياً بصالة فندق هيلتون الحبتور، وسط أجواء حماسية من أجل كسب ضربة البداية، وحصدت أوزبكستان الميدالية الذهبية، في وزن 65 كجم مجموع الرفعات، عن طريق خجون مسورمنكولوف، فيما ذهبت الميدالية الفضية إلى قيرغيزستان، بتوقيع ازيزبك نرييف، وجاء المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اليابان وحصدها شيكي أويا.

وقام بتتويج الفائزين في اليوم الأول، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة، رئيس اللجنة الفنية.

وأكد الحمادي أن منافسات الناشئين بداية مبشرة، بعد أن نجح أبطال المستقبل في تحقيق أرقام جيدة، خاصة أن القاعدة الصحيحة أساس النجاح، مشيراً إلى أن حرص الدول والأبطال على المشاركة في الحدث يعكس المستوى العالي له، مشيراً إلى سعيهم لتأكيد رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل، وتمكين أصحاب الهمم، من خلال الرياضة التنافسية.

وقال: الأبطال على قدر التحدي لرسم صورة طيبة عن رفعات القوة في المنافسات المختلفة، ونتطلع لتقديم نسخة استثنائية تكون عالقة في أذهان الجميع في «مونديال دبي».

وأضاف أن المونديال يشهد العديد من القصص الملهمة، عنوانها العزيمة والإصرار والتحدي، وقوة الإرادة هي الطريق إلى القمة ومصدر إلهام لأبطال أصحاب الهمم لبلوغ طموحاتهم على الصعد كافة.

وقال الحمادي: مشاركة الناشئين في الحدث العالمي المهم تمثل إضافة كبيرة تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المستقبلية.