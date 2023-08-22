الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوزبكستان بطل الناشئين في «مونديال رفعات القوة»

أوزبكستان بطل الناشئين في «مونديال رفعات القوة»
22 أغسطس 2023 14:08

 
دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
«يونيك ديكورز» راعياً رسمياً لرابطة المحترفين


دشنت فئة الناشئين بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» المقامة حالياً بصالة فندق هيلتون الحبتور، وسط أجواء حماسية من أجل كسب ضربة البداية، وحصدت أوزبكستان الميدالية الذهبية، في وزن 65 كجم مجموع الرفعات، عن طريق خجون مسورمنكولوف، فيما ذهبت الميدالية الفضية إلى قيرغيزستان، بتوقيع ازيزبك نرييف، وجاء المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اليابان وحصدها شيكي أويا.
وقام بتتويج الفائزين في اليوم الأول، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة، رئيس اللجنة الفنية.
وأكد الحمادي أن منافسات الناشئين بداية مبشرة، بعد أن نجح أبطال المستقبل في تحقيق أرقام جيدة، خاصة أن القاعدة الصحيحة أساس النجاح، مشيراً إلى أن حرص الدول والأبطال على المشاركة في الحدث يعكس المستوى العالي له، مشيراً إلى سعيهم لتأكيد رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل، وتمكين أصحاب الهمم، من خلال الرياضة التنافسية.
وقال: الأبطال على قدر التحدي لرسم صورة طيبة عن رفعات القوة في المنافسات المختلفة، ونتطلع لتقديم نسخة استثنائية تكون عالقة في أذهان الجميع في «مونديال دبي».
وأضاف أن المونديال يشهد العديد من القصص الملهمة، عنوانها العزيمة والإصرار والتحدي، وقوة الإرادة هي الطريق إلى القمة ومصدر إلهام لأبطال أصحاب الهمم لبلوغ طموحاتهم على الصعد كافة.
وقال الحمادي: مشاركة الناشئين في الحدث العالمي المهم تمثل إضافة كبيرة تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المستقبلية. 

الإمارات
دبي
أصحاب الهمم
رفعات القوة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفونزا الطيور
عربي ودولي
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©