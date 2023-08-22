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«البايرن» يعثر على «بديل» بافارد

«البايرن» يعثر على «بديل» بافارد
22 أغسطس 2023 13:54

 
ميونيخ (د ب أ) 

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، يدرس التقدم بعرض، لضم لوكاس كلوسترمان من لايبزج، ليحل مكان لاعب الظهير الأيمن بنجامين بافارد في حال رحيله عن الفريق «البافاري» في الأيام المقبلة. 

ويبدي المدافع الفرنسي الدولي بافارد حالة من عدم الارتياح مع «البايرن» منذ فترة، وربطت وسائل الإعلام اسمه بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وتردد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب أيضاً في الحصول على خدماته. 

وتجدر الإشارة إلى أن بافارد يرغب في اللعب في مركز قلب الدفاع وليس الظهير الأيمن. 

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وذكرت صحيفتا «آبندتسايتونج مونشن» و«شبورت بازر» وتقارير إعلامية أخرى في ألمانيا أن كلوسترمان، الذي تراجع دوره شيئاً ما في لايبزج، يعد مرشحاً لتعويض بافارد في حال رحيل الأخير خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الحالية. 

ويستمر عقد كلوسترمان «27 عاماً مع لايبزج حتى يونيو 2024، ويرجح أن يقرر النادي بيعه الآن أو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير للحصول على مقابل. 

وكان لاعب خط الوسط النمساوي كونراد لايمر قد انتقل من لايبزج إلى «البايرن» في صفقة انتقال حر في أول يوليو الماضي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
لايبزج
بنجامين بافارد
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