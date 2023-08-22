تشوكويميكا يغيب 6 أسابيع



لندن (رويترز)

أعلن نادي تشيلسي أن لاعب الوسط كارني تشوكويميكا خضع لجراحة، بعد تعرضه لإصابة في ركبته، خلال الهزيمة 3-1 أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، ويغيب عن الملاعب نحو ستة أسابيع.

وسجل تشوكويميكا هدف التعادل، قبل أن يضطر للخروج خلال الشوط الأول في استاد لندن، حيث خسر تشيلسي 3-1 أمام وستهام.

وقال تشيلسي في بيان: خضع كارني لعملية جراحية، ويبدأ الآن في التعافي، ويعمل اللاعب «19 عاماً» مع القسم الطبي بالنادي، على إعادة تأهيله في كوبهام «ملعب تدريب تشيلسي».

وتعاقد تشيلسي مع لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب من أستون فيلا لمدة ست سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال تشوكويمكا عبر حسابه على تطبيق انستجرام: من السعادة إلى الألم في غضون دقائق، هدفي الأول مع تشيلسي، لحظة صليت من أجلها بشدة، وحلمت بها منذ أن كنت طفلاً، انتكاسة بسيطة، لكنني سأعود أقوى من أي وقت مضى، شكراً لجماهير تشيلسي على حبها ودعمها، أراكم قريباً.