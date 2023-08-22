العين يفوز بجائزة «دوري الجماهير» في الجولة الأولى

دبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما حصل على المركز الثاني في نفس الفئة نادي الوصل، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الجزيرة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.