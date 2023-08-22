«الأولمبياد الخاص» يوقع مذكرة تعاون مع اتحاد بناء الأجسام



أبوظبي (الاتحاد)



وقع الأولمبياد الخاص مذكرة تفاهم مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وتوسيع قاعدة رياضة القوة البدنية بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.

يأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الأولمبياد الخاص الإماراتي على التعاون المستمر مع مختلف الاتحادات الرياضية في الدولة، لرفع مستوى الأداء الفني والتنظيمي للاعبيه، وتعزيز مشاركاتهم في مختلف البطولات والفعاليات الرياضية، ورفع مستوى الخدمات الرياضية المقدمة لهم.

وتنص مذكرة التعاون الموقعة على قيام الطرفين بتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة رياضة القوة البدنية، وعمل حملات توعوية لنشر ثقافة هذه الرياضة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالإضافة إلى توفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، والاهتمام بالمواهب الرياضية وصقل قدراتها.

تم توقيع المذكرة من قبل فاطمة إبراهيم المسلمي، مديرة الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص، ومحمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بحضور فيصل الغيص الزعابي، بطل العالم في رياضة القوة البدنية وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة: «يسعدنا التعاون مع الأولمبياد الخاص للترويج لرياضة القوة البدنية بين أصحاب الهمم، انطلاقاً من اهتمامنا في الاتحاد بدعم جميع فئات المجتمع لتبنّي نمط حياة صحي وممارسة الرياضة، وحرصاً منا على الترويج لرياضة القوة البدنية بين اللاعبين من أصحاب الهمم وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم، وذلك اتساقاً مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لدعم رفاهية مواطنيها باعتبارهم ثروتها الحقيقية، وسنقوم في إطار مذكرة التفاهم بتقديم كل الدعم الممكن للأولمبياد الخاص ولاعبيه، سواء عبر تكوين فرق ومنتخبات وطنية قوية لرياضة القوة البدنية، أو عن طريق تنسيق العمل الفني فيما بيننا».



وطبقاً لبنود الاتفاقية، سينظم الأولمبياد الخاص ورش عمل تعريفية ودورات خاصة لصقل مهارات المدربين والحكام والمتطوعين، فيما يوفر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الكفاءات الفنية للتدريب، وسيساهم مع الأولمبياد الخاص في تنظيم وإدارة البطولات والأحداث الرياضية، كما سيقوم الاتحاد بتوفير اللاعبين من الشركاء الموحدين، للمشاركة مع الفرق في المسابقات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والعالمية.

ومن جانبه قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص: «تأتي مذكرة التعاون ضمن حرصنا في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على استكمال سلسة الاتفاقيات التي نعقدها مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية الوطنية لدفع الدمج الرياضي لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، وتوفير أفضل المعايير المعمول بها دولياً في تدريبهم الرياضي».

وأضاف الهاشمي: «نطمح أن تكون المذكرة بداية لتعاون مثمر بيننا وبين الاتحاد، وسنعمل في إطارها على إنشاء مراكز تدريب لرياضة القوة البدنية، وسنتعاون للاستفادة من الخبرات والموارد المتوفرة، كما سننظم بطولات رياضية موحدة وفعاليات رياضية مجتمعية مشتركة».

ومن الجدير بالذكر أن لاعبي الأولمبياد الخاص شاركوا في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023» خلال شهر يونيو الماضي، حيث حصد الوفد الإماراتي ميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية، حصيلة المشاركة في رياضة القوة البدنية. كما بلغ إجمالي الميداليات التي حصل عليها الوفد 73 ميدالية مختلفة، وهي 18 ميدالية ذهبية، و22 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية.