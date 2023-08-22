ليفاندوفسكي يصف كين بـ «المهاجم الخارق»



هامبورج (د ب أ)

قال روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن «البافاري» ضم بديلاً رائعاً له، بالتعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي خلال حفل توزيع جوائز صحيفة «سبورت بيلد» في هامبورج، إن هاري كين «مهاجم خارق»، وأضاف: إنها صفقة كبيرة، ليس بالنسبة لـ «البايرن» فقط، وإنما لـ «البوندسليجا».

وسجل لفاندوفسكي 344 هدفاً لبايرن ميونيخ في 375 مباراة، خلال الفترة ما بين 2014، والعام الماضي الذي شهد انتقاله إلى برشلونة الإسباني. وتوج ليفاندوفسكي مع «البايرن» بثمانية ألقاب في «البوندسليجا»، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا.

وافتقد بايرن ميونيخ وجود مهاجم من الطراز الأول في الموسم الماضي، لكنه تعاقد مؤخراً مع هاري كين من توتنهام الإنجليزي، في صفقة تزيد قيمتها على 100 مليون يورو «109 ملايين دولار».

وسجل كين «30 عاماً» هدفاً وصنع هدفاً آخر خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ على فيردر بريمن 4- صفر يوم الجمعة الماضي، في افتتاح الموسم الجديد من «البوندسليجا»، لكن ليفاندوفسكي حذر هاري كين قائلاً إن «البوندسليجا» ليس مسابقة دوري ضعيفة».

وشهد حفل صحيفة «سبورت بيلد» تكريم ليفاندوفسكي وآخرين، من بينهم كارل-هاينز رومينيجه، وتوماس مولر، وماتياس سامر، ولوثار ماتيوس، وفيليكس ماجات، باعتبار أنهم أساطير لـ «البوندسليجا» التي انطلقت قبل 60 عاماً.