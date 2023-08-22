220 لاعباً في «صيفية دبي»



دبي (الاتحاد)



أطلق مجلس دبي الرياضي الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية، بمشاركة أكثر من 220 لاعباً من فئتي الشباب والناشئين من شباب الأهلي، النصر، الوصل، وحتا، وتتضمن الدورة ألعاب الطائرة والسلة واليد وتستمر منافسات الدورة حتى الخميس المقبل.

وتقام بطولة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بينما تجرى كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، فيما تقام الكرة الطائرة في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة.

وينظم مجلس دبي الرياضي الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية سنوياً، انطلاقا من خطته الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين، وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين، للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم، لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، بما يكسبهم خبرة أكثر.

وتعد الدورة إعداداً مبكراً لفرق ولاعبي أندية دبي بالشكل الملائم، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بما يساعدها على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج في الموسم.

وتأتي الدورة تنفيذاً لتوصيات الملتقيات السنوية للألعاب الجماعية التي ينظمها المجلس، في الجانب المتعلق بتطوير المستوى الفني للاعبين، وتقديم الدعم الشامل للرياضيين الموهوبين واستثمار فترة الاستراحة في الإجازة الصيفية.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والناشئين، تأكيداً على أهمية الدور الذي تلعبه فرق المراحل السنية بأندية دبي، لأنها الرافد الأول للفرق الأولى بالأندية، وتعد أساساً لنجاحها وتفوقها في المسابقات الرسمية، كما يحرص المجلس على تحقيق الأجهزة الفنية بأندية دبي أكبر استفادة من الدورة، حيث تتيح للأجهزة الفنية تجربة اللاعبين للتعرف على مستوياتهم، وإيجاد طرق تحسين الأداء وتحقيق الانسجام بين اللاعبين خلال مباريات الدورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.