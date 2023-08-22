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الرياضي

تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال

تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
22 أغسطس 2023 11:42

 
الرياض (أ ف ب) 

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عزز الهلال السعودي دفاعه، بالدولي حسان تمبكتي الذي تعاقد معه رسمياً، من مواطنه الشباب، بعقد لأربعة أعوام.
وكتب الهلال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «تمبكتي هلالي لأربعة أعوام، حتى نهاية موسم 2027».
ونشر الهلال مقطع فيديو يظهر ابن الـ24 عاماً مرتدياً قميص فريقه الجديد ويقول فيه «في النهاية.. أنا هلالي».
وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية، بعد كل من الحارس المغربي ياسين بونو، والبرازيليين نيمار ومالكوم، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربيين سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيش.
ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ 2018، في مشوار تخلله إعارته للوحدة خلال موسم 2019-2020.
لعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، فيما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.
وكان تمبكتي مع المنتخب السعودي في «مونديال 2022»، وشارك أساسياً في التشكيلة التي صدمت ليونيل ميسي، ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، بالفوز عليهم 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة لاحقاً أمام بولندا والمكسيك بنتيجة واحدة 0-2.

السعودية
الهلال
ياسين بونو
نيمار
مالكوم
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