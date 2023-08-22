أزارو يقود هجوم عجمان أمام «الصقور»



رضا سليم (دبي)



طوى عجمان صفحة الخسارة أمام شباب الأهلي بـ «ثلاثية»، في افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين»، وبدأ المدرب البرازيلي كايو زاناردي في تجهيز اللاعبين لموقعة «الصقور»، ضمن الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، ويبحث «البرتقالي» عن العودة بتسجيل الانتصار الأول أمام «الوافد الجديد»، والذي خسر بدوره أمام الوصل.

ويقوم الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور طارق محمد بجهود كبيرة، لعودة المصابين الذين لم يشاركوا في المباراة الأولى، حيث تضم قائمة الغيابات 7 لاعبين، هم علي الحوسني، ويوسف محمد، ووليد اليماحي، وعصام فايز، وبلال يوسف، وحسين عبدالرحمن، وجانلوكا، وجميعهم للإصابة، بالإضافة إلى المهاجم المغربي وليد أزارو الذي غاب عن الجولة الأولى للإيقاف، بعد الطرد في آخر مباراة للموسم الماضي أمام شباب الأهلي، ويتواجد أزارو على رأس التشكيلة في المباراة المقبلة.

وعلى مدار 13 مشاركة لـ «البركان» في دوري المحترفين، لم تكن الافتتاحيات في مصلحته، حيث تجرع الخسارة 7 مباريات، والتعادل 4 مرات، والفوز في مباراتين، حيث خسر أمام الوصل بهدف موسم 2008-2009، والظفرة 2-4 موسم 2009-2010، وتعادل مع بني ياس والظفرة 1-1 موسمي 2011-2012 و2012-2013، وخسر أمام «السماوي» 3-4 موسم 2013-2014، والجزيرة 2-3 موسم 2014-2015، وغاب موسمين في دوري الدرجة الأولى، وخسر أمام «فخر أبوظبي» 1-2 موسم 2017-2018.

وفاز عجمان على النصر للمرة الأولى في الافتتاح بنتيجة 1-0 موسم 2018-2019، وتعادل مع بني ياس 2-2 موسم 2019-2020، وخسر أمام «الفارس» 1-4 موسم 2020-2021، وفاز على النصر 3-0 موسم 2021-2022، وفي الموسم الماضي تعادل مع العين 1-1.