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الرياضي

«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات

«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
22 أغسطس 2023 11:33


الشارقة (الاتحاد)

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بحثت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث، بمجلس الشارقة الرياضي، مع ممثلي إدارة العمليات من القيادة العامة لشرطة الشارقة، آلية تطبيق أفضل الممارسات والمخاطر المحتملة وسيناريوهات مواجهتها، بالتنسيق بين الجانبين، وشرح أدوار فرق العمل المختلفة والمسؤوليات المنوطة بكل منها، والتعريف بالأجهزة والمعدات والبرامج المستخدمة لتحقيق الاستجابة المثالية.
حضر الاجتماع من جانب المجلس، نبيل محمد عاشور رئيس لجنة الطوارئ والأزمات، وعبد الله حسين آل علي نائب رئيس اللجنة، والأعضاء محمد علي بن حماد، وحمد سالم البيماني، وأحمد علي السلمان، والمهندسة أسماء أيوب البلوشي، ومريم سعيد النعيمي مقررة اللجنة، وخالد عبد الله الجنيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال، ومن شرطة الشارقة، النقيب سعود علي محمد، والمساعد أول إبراهيم إسماعيل الحمادي.
وفي نهاية الاجتماع، شكر نبيل محمد عاشور وفد شرطة الشارقة، وقدم درع المجلس.

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