102 مليون يورو تنقل أوتافيو إلى النصر

الرياض (د ب أ)

وصل البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب النصر السعودي إلى الرياض، بعد توقيعه عقداً مع «الأصفر» لمدة 3 أعوام، بعقد يبلغ حوالي 102 مليون يورو.

ووفق مصادر خاصة بصحيفة «الرياضية» السعودية، يتقاضى النجم البرتغالي 42 مليون يورو تمثل رواتبه مدة العقد المبرم بين الطرفين، بحيث يتسلم في الموسم الأول 13 مليون يورو، وفي الثاني 14 مليوناً، وفي الثالث والأخير 15 مليوناً، بخلاف الامتيازات الأخرى.

واشتري النصر عقد اللاعب البرتغالي من بورتو بنحو 60 مليون يورو موزعة على ثلاث دفعات، تحصل النادي البرتغالي على الدفعة الأولى منها.

وطبقاً للمصادر نفسها، أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في مركز «فيفا دبي الطبي»، عقب وصوله إلى دبي برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.