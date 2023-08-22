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الرياضي

ماتيوس: كين «مولر آخر» يستحق المال

ماتيوس: كين «مولر آخر» يستحق المال
22 أغسطس 2023 10:00

 
ميونيخ (د ب أ)


يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، أن قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين يستحق أن يدفع فيه بايرن ميونيخ 100 مليون يورو «109 ملايين دولار»، لضمه من توتنهام.
وقال ماتيوس في بيان إعلامي: «أعتقد أنه يستحق المال»، وأن الصفقة ستؤتي ثمارها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام، في وجود هاري كين أصبح هناك قائد بإمكانه تحسين مستوى زملائه، وإنه قريب من الجماهير، إنه ملائم، إنه تقريباً توماس مولر آخر، هو لا يتوارى». 

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واستهل كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام مشواره مع بايرن ميونيخ في «البوندسليجا» بتسجيل هدف وصناعة آخر خلال المواجهة على ملعب فيردر بريمن يوم الجمعة الماضي، والتي حسمها النادي البافاري برباعية.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
لوثار ماتيوس
هاري كين
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