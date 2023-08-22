ماتيوس: كين «مولر آخر» يستحق المال



ميونيخ (د ب أ)



يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، أن قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين يستحق أن يدفع فيه بايرن ميونيخ 100 مليون يورو «109 ملايين دولار»، لضمه من توتنهام.

وقال ماتيوس في بيان إعلامي: «أعتقد أنه يستحق المال»، وأن الصفقة ستؤتي ثمارها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام، في وجود هاري كين أصبح هناك قائد بإمكانه تحسين مستوى زملائه، وإنه قريب من الجماهير، إنه ملائم، إنه تقريباً توماس مولر آخر، هو لا يتوارى».

واستهل كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام مشواره مع بايرن ميونيخ في «البوندسليجا» بتسجيل هدف وصناعة آخر خلال المواجهة على ملعب فيردر بريمن يوم الجمعة الماضي، والتي حسمها النادي البافاري برباعية.