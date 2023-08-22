هنري مدرب «الديوك 21»



باريس (رويترز)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان، أنه تم تعيين المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري مدرباً لمنتخب تحت 21 عاماً حتى عام 2025.

ويقود نجم أرسنال الفريق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، ليحل محل سيلفان ريبول، الذي أُقيل بعد خروج فرنسا المبكر من بطولة أوروبا تحت 21 عاماً هذا العام.

وينضم جيرالد باتيكل، المدرب السابق لأنجيه، إلى طاقم هنري التدريبي مدرباً مساعداً.

ويعود هنري، ثاني هدافي منتخب فرنسا على الإطلاق، إلى عالم التدريب، بعد أن ترك منصبه مدرباً مساعداً لبلجيكا، بعد كأس العالم العام الماضي.

وهنري البالغ «46 عاماً»، سبق له اللعب مع برشلونة، وتولى في السابق تدريب فريق الشباب في أرسنال، إضافة إلى موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ومونتريال الذي يلعب في الدوري الأميركي.

وأنهى هنري مسيرته عام 2014، وهو كبير هدافي أرسنال على مر العصور، برصيد 228 هدفاً، بعد أن خاض 123 مباراة دولية، وأحرز 51 هدفاً مع منتخب فرنسا.

وسيكون أول ظهور لهنري في تدريب منتخب تحت 21 عاماً في مباراة ودية أمام الدنمارك 7 سبتمبر المقبل، قبل أن تواجه فرنسا سلوفينيا في تصفيات بطولة أوروبا، بعدها بأربعة أيام.