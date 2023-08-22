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«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!

«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
22 أغسطس 2023 11:30

أنور إبراهيم (القاهرة)


فجر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي مفاجأة كبرى، عندما خرج إلى الإعلام، مؤكداً أنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه، فيما يتعلق بتجديد عقده، رغم تأكيد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي قبل أيام أن أوسيمين باقٍ مع الفريق، وما زال عقده يمتد إلى عامين آخرين، ولا نية مطلقاً لرحيله هذا الموسم.
وقال أوسيمين: لم أجدد عقدي بعد مثلما كان يتصور البعض، وما زلنا في مرحلة المفاوضات، وأمامنا حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية 31 أغسطس الجاري، لنرى ما الذي سيحدث، ولكن على أية حال ما زلت لاعباً في نابولي. 

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة «فوتبول إيطاليا» أنه يبذل ما في وسعه لخدمة الفريق، مثلما كان يفعل دائماً، بل ويأمل في قيادته إلى الفوز مجدداً بالدوري الإيطالي «الكالشيو».
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن بطل إيطاليا المتوج بالدوري في الموسم الماضي، على استعداد لدفع راتب سنوي كبير، للإبقاء على أوسيمين في الفريق، وقد يصل الراتب إلى 15 مليون يورو، ليكون أعلى راتب في الفريق، بل وفي الدوري الإيطالي. 

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وأضافت الصحيفة أن إدارة نابولي ستضع شرطاً جزائياً قيمته 150مليون يورو، في عقد أوسيمين عند التجديد، لمن يريد الحصول على خدماته في «صيف 2024» من خارج إيطاليا، بينما يمتد هذا الشرط ليشمل الأندية الإيطالية في العام التالي له «صيف 2025». 

وتلقى نابولي عرضاً لشراء أوسيمين من الهلال السعودي، مقابل 180مليون يورو للنادي الإيطالي، ولكن الطلب قُوبل بالرفض تماماً من جانب رئيس النادي.
لعب أوسيمين المولود في 29 ديسمبر1998، لثلاثة أندية في 4 مواسم، حيث بدأ مع فولفسبورج الألماني، موسم 2016-2017 ولمدة عامين، ورويال شارلروا البلجيكي لموسم 2018-2019، ومنه إلى ليل الفرنسي لموسم أيضاً 2019-2020، وبعدها استقر به المقام في نابولي «صيف 2020»، ولعب لمنتخبي تحت 17 و23 سنة، وتم تصعيده إلى منتخب «النسور الخضر» عام 2017.
واشتهر أوسيمين بلقب «ذو القناع»، حيث كان يغطي وجهه بقناع، نتيجة لتعرضه لإصابة قوية في وجهه «كسر في عظام الوجنة» في نوفمبر 2021، غاب بسببها 54 يوماً عن الملاعب، وكان معرضاً لفقدان البصر حسبما أكد الطبيب الذي أجرى له الجراحة وقتها، وعاد إلى الملاعب أكثر قوة ونشاطاً في يناير 2022، بعد أن غاب عن 12 مباراة في الدوري، ولكنه سرعان ما استعاد فورمته وأصبح هداف الفريق.

الدوري الإيطالي
نابولي
فيكتور أوسيمين
الهلال السعودي
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