ضحايا مبابي في «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يثير التكهنات بشأن مستقبله، وما إذا كان سيرحل إلى ريال مدريد هذا الصيف أم المقبل، في الوقت الذي سادت فيه حالة من التردد في التعاقد مع بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018» مع «الديوك»، لسببين أشارت إليهما صحيفة «ديفينسا سنترال» إذ قالت: حتى إذا كان وصول مبابي إلى «السانتياجو برنابيو»، سيغير الأمور للأفضل بالنسبة لنجم مثل الإنجليزي جود بيلينجهام أهم لاعب في «الملكي» منذ بداية هذا الموسم، بأدائه الراقي وأهدافه الثلاثة التي تصدر بها قائمة هدافي «الليجا»، إلا أن وصوله سيلحق الضرر أيضاً بنجوم آخرين.

وقالت الصحيفة: الضحية الأولى لانتقال مبابي إلى الريال هو البرازيلي رودريجو جوس الذي أصبح لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، وهذا الدور لن يتحقق له في حالة مجيء مبابي، بل إنه سيفقد مكانه أساسياً في الفريق، وربما جلس صديقاً لـ «دكة البدلاء» من دون لعب.

والضحية الثانية هو البرازيلي الآخر فينسيوس جونيور، وإن كان تأثره يقل كثيراً عن تأثر مواطنه، بل إنه لا يبدي أي تخوف أو قلق من مجيء هداف كأس العالم الأخيرة 2022.

وفي ظل هذا الوضع الذي قد يعاني منه النجمان البرازيليان، يبقى السؤال: هل سيكون فلورنتينو بيريز رئيس النادي على استعداد للمخاطرة باستقدام «فتى بوندي المدلل» هذا الصيف أو الصيف المقبل؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد والدقة إجابة هذا السؤال.

وذكرت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، أن ريال مدريد لن يتخلى عن ضم قائد منتخب «الديوك» والهداف التاريخي للدوري الفرنسي، وإنه قد يشرع في تقديم عرض قيمته 120 مليون يورو في الساعات التي تسبق غلق سوق الانتقالات الصيفية أول سبتمبر المقبل.