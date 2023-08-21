مونديال رفعات القوة يدشن «نسخة دبي» بحفل الافتتاح

رضا سليم (دبي)

دشنت بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، نسخة «دبي 2023» التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، المنافسات بحفل الافتتاح، بمشاركة 90 دولة.

حضر مراسم حفل الافتتاح، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي مدير البطولة، وخورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة في الاتحاد الدولي.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه طابور عرض الدول المشاركة، في إمارات الأحلام والسلام، ودبي أيقونة العالم والإلهام، وجسد فيديو «أصحاب الهمم ماضي الحكايات وفرحة المنصات هكذا بدأت القصة» تطور رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة، وتجربة الإمارات الريادية في دعم «أصحاب الهمم» برؤية القيادة الرشيدة.

وشهد الحفل رفع علم الاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم وقسم نسخة دبي، وجسد أوبريت الوعد، وهو عمل مسرحي غنائي من منتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم، تطور ونهضة وريادة الإمارات، ورسالة من هذه الفئة «بأنها تبتكر وتبدع من أجل تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، وتعريف الوفود المشاركة بتراث وثقافة وهوية الإمارات وارثها الحضاري.

وقال ثاني جمعة بالرقاد: «تغمرنا السعادة، ونحن نرحب بكم في إمارات المبادرات، لنحتفل معاً في دبي أيقونة الرياضة وواحة الإبداع العالمية، بافتتاح مونديال رفعات القوة لأصحاب الهمم، حيث تفتح «دانة الدنيا» ذراعيها مجدداً لأبطال العالم، من مختلف القارات، لتعانق قوة إرادة أصحاب الهمم «المونديال» الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: ندعو الأبطال إلى لحظات جديدة ومتجددة شاهدة على الإرادة والتحدي والمثابرة في «مونديال دبي 2023»، وأنتم تبحثون فيه عن المجد الكبير، وتقديم صورة مضيئة لإرادة قوية وعزيمة لا تلين، وبالإرادة نصنع المستحيل، وبالهمم العالية نصل إلى أعلى القمم، خاصة أن دبي عودتنا على التميز والتحدي، وتهيئة أجواء مليئة بالحب والتقدير لمشاركتكم، وتمنحكم أريحية لتقديم أفضل ما عندكم من مستويات فنية وتفجير طاقاتكم الرياضية، ونحن نستضيف بطولتي عالم خلال 60 يوماً فقط بعد نجاح مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وأضاف: نحن نستمد النجاح والإلهام من القيادة الرشيدة، لتبقى دولة العز والريادة والإنسانية والتسامح شامخة، والتي تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، ودورهم في كافة المجالات، والعمل على تطوير قدراتهم، وتوجه بتوفير سبل الارتقاء بمواهبهم الرياضية.

وقال بالرقاد: نتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية في دبي بكل رسائلها الملهمة، والتي تجسد إرادة اللاعبين واللاعبات، لكي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى، من أجل أن يحقق مونديال دبي لرفعات القوة كل الأهداف المرجوة.