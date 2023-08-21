اتحاد الطاولة يشارك في «الكونجرس الدولي»

بانكوك (وام)

يشارك حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، من 22 إلى 24 أغسطس الحالي بتايلاند.

ويستعرض اجتماع الجمعية العمومية تعديلات النظام الأساسي، وطلبات استضافة البطولات العالمية، والاطلاع على الاعتمادات المالية، وتوصيات اللجان المختلفة.

ويتضمن الاجتماع انتخابات اللجان العاملة بالاتحاد الدولي، وترشيح المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس الإدارة، لعضوية لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي.

وتستعد الإمارات لاستضافة إحدى جولات كأس العالم لفئتي الشباب والناشئين في أكتوبر المقبل، ضمن الشراكة الثنائية مع الاتحاد الدولي لاستدامة البرامج المستقبلية، ورعاية المواهب، وبناء منتخبات وطنية لتحقيق التنافسية الدولية.

وأكد حسن الزرعوني، حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي، خاصة أن زيارة السويدية بيترا سورلينج رئيسة الاتحاد الدولي إلى دبي مؤخراً، تعزز تنفيذ البرامج التي تستهدف استضافة البطولات، وإقامة المعسكرات الخارجية للاعبي الفئات السنية، وتنظيم الورش التطويرية.