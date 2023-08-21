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الرياضي

31 أغسطس غلق باب الترشح لجائزة الإبداع الرياضي

31 أغسطس غلق باب الترشح لجائزة الإبداع الرياضي
22 أغسطس 2023 00:55

دبي (الاتحاد) 

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تواصل الأمانة العامة استلام ملفات الترشح للدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، حيث لم يبق سوى 10 أيام على غلق باب الترشح، وذلك منتصف ليل 31 أغسطس.
وتسلمت الأمانة العامة للجائزة مئات ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة الذين يتيحان للمبدعين الأفراد من رياضيين وإداريين ومدربين وكذلك للمؤسسات المحلية والعربية والدولية تقديم ملف الترشح بطريقة ميسرة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً ودون الحاجة إلى تقديم أي وثائق ورقية، وهو الأمر الذي سهّل إجراءات الترشح واختصر الوقت والجهد المطلوب لذلك.
ومع تحديد فترة الترشح والمنافسة للمبدعين الرياضيين الذين حققوا إنجازات عالمية كبيرة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2021 إلى 31 أغسطس الجاري، تنوعت ملفات الترشح على جميع الفئات، فيما شهدت الدورة زخماً في مشاركة الرياضيين العرب من أصحاب الإنجازات في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي استضافتها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الماضي، بمشاركة عربية واسعة ونتائج رائعة، إلى جانب التألق في البطولات العالمية لكرة القدم، خلال فترة الترشح وتألق الرياضيين من أصحاب الهمم في البطولات التي أقيمت خلال الفترة ذاتها، وكذلك ترشح الناشئين العرب بعد قرار الجائزة بفتح باب الترشح لهم بداية من الدورة الحالية لرعايتهم ودعمهم، كما يتم دعم الرياضيين الناشئين الإماراتيين المبدعين.
وتتابع الجائزة أداء الرياضيين العرب المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام منافساتها في العاصمة المجرية بودابست من 19 إلى 27 أغسطس الجاري لرصد أصحاب الإنجازات منهم وتوجيه الدعوة لهم للترشح للفوز بالجائزة، خاصة مع وجود فاصل زمني يبلغ 4 أيام بين موعد ختام البطولة وموعد غلق باب الترشح للدورة الثانية عشرة.

جائزة الإبداع الرياضي
دبي
الإمارات
جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي
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