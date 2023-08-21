براون يطرق أبواب «السباق إلى دبي» للجولف

دبي (الاتحاد)

أنعش الإنجليزي دانيال براون حظوظه بالتأهل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الختامية لموسم جولة دي بي ورلد للجولف التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتعتبر سباقاً مثيراً بين نخبة نجوم العالم الذين يتنافسون في 43 بطولة، تقام في 25 دولة مختلفة على مدار الموسم الحالي.

وحصد براون أول ألقابه في جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، خلال مشاركته في البطولة رقم 20 في مسيرته، بعدما رفع كأس بطولة إيرلندا الشمالية المفتوحة المعروفة باسم «أي إس بي إس هاندا ورلد إنفيتشينال من أفيف كلينك»، محققاً 15 ضربة تحت المعدل ويكسب 335 نقطة، ليتقدم 39 خطوة، ويصبح بالمركز 35 برصيد 791 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. واستفاد الإنجليزي أليكس فيتزباتريك من حلوله بالمركز الثاني في بطولة إيرلندا الشمالية المفتوحة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليحصد 222 نقطة، نقلته 68 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز 90 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 386 نقطة.

وبدأ العد التنازلي ترقباً للبطولة الختامية للموسم، وهي بطولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى، بحسب نتائجهم على مدار الموسم.