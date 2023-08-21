أفضل وأسوأ يوم في حياة نجمة نهائي «المونديال»!



مدريد (د ب أ)



أهدت أولجا كارمونا هدف فوز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي، في نهائي مونديال السيدات بأستراليا ونيوزيلندا، إلى والدها الراحل.

وسجلت كارمونا «23 عاماً» مدافعة ريال مدريد هدف الفوز لإسبانيا في شباك إنجلترا في سيدني في نهائي كأس العالم، لتقود بلادها إلى اللقب، قبل أن تعلم بنبأ وفاة والدها.

وكتبت كارمونا في تغريدة عبر شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين «لا يوجد لدي كلمات أشكرك بها على كل حبك».

وأضافت «يوم أمس كان أفضل وأسوأ يوم في حياتي».

وأشارت «أعرف أنك كنت تود أن تراني، وأنا استمتع بهذه اللحظة التاريخية، لهذا السبب سأكون مع رفاقي، حتى تعرف أينما كنت أن هذه النجمة لك أيضاً يا أبي».

وأوضحت «أعرف أنك تمنحني القوة لتحقيق مثل هذه الأشياء الاستثنائية، أدرك أنك كنت تشاهدني، وأنك فخور بي، أرقد في سلام يا أبي».