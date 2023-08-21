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الرياضي

مشاهدة قياسية لنهائي «مونديال السيدات»

مشاهدة قياسية لنهائي «مونديال السيدات»
21 أغسطس 2023 19:30

 
لندن (د ب أ)


سجلت مواجهة إنجلترا أمام إسبانيا، في نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، رقماً قياسياً للمشاهدة التليفزيونية في بريطانيا، حيث تابع المباراة حوالي 13 مليوناً و300 ألف شخص، وهو رقم قياسي على مستوى بريطانيا وأحد أعلى معدلات المشاهدة التليفزيونية لمباراة للكرة النسائية هذا العام.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، وشبكة «أي تي في» المباراة على الهواء مباشرة، وحظيت بمتابعة جماهيرية قياسية.
وتخطت المشاهدة التليفزيونية لنهائي مونديال السيدات الرقم القياسي السابق على مستوى بريطانيا لمباراة للكرة النسائية، بنحو مليوني متفرج، حين شاهد 11 مليون مشجع مواجهة إنجلترا أمام ألمانيا في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات العام الماضي على استاد ويمبلي. 

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تجدر الإشارة إلى أن منتخب إسبانيا توج بلقب مونديال السيدات بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في النهائي بهدف.

مونديال السيدات
إنجلترا
إسبانيا
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