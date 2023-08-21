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الرياضي

«جيان» بطل «مجتمعية» شرطة دبي للطائرة

«جيان» بطل «مجتمعية» شرطة دبي للطائرة
21 أغسطس 2023 21:00

 

دبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص بطولة كرة الطائرة المجتمعية للجاليات في قاعة النهدة بنادي شباب الأهلي، بمشاركة 18 فريقاً من سكان منطقة النهدة والطوار والقصيص والمحيصنة.
وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود التي تبذلها مبادرة الروح الإيجابية في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تساهم في تعزيز التواصل بيم مختلف الجاليات، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة.
وأكدت فاطمة بوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية، أن هذه البطولة جزء من بطولات وبرامج عدة تطلقها «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الداخليين والخارجيين، وكلها تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش.
وانتهت البطولة بتتويج فريق جيان بطلاً للشباب، يليه فريق ريتشي وصيفاً أولاً، ثم فريق عباس وصيفاً ثانياً، في حين حصل فريق FEVA على لقب بطل الفرق للرجال، ونال فريق AP Champs المركز الأول، وفريق VHKT على المركز الثاني.

دبي
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شباب الأهلي
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