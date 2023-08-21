مهارات حماسية في ختام أسبوع أبوظبي للسلة

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت المنافسات الحماسية للأسبوع الدولي لكرة السلة بفوز المنتخب الأميركي على نظيره الألماني في الاتحاد أرينا بأبوظبي، بعدها اظهر الفريق الأميركي مهارات مذهلة، مُقدماً رسالة واضحة عما ينتظر منافسيه المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال 2023، ونجح لاعبوه في العودة إلى اللقاء بعد تخلفهم في الربع الثالث بفارق 16 نقطة، وسيطروا على مجريات المباراة وتمكنوا من تحقيق الفوز بفارق تسع نقاط بنتيجة 99-91، وإلى جانب ذلك، لم يتوانى الجمهور عن تشجيع المنتخبين ممهداً الطريق لأجواء حماسية وأداء مذهل على أرض الملعب.

وكانت المباراة ختاماً مثالياً لأسبوع كامل من المنافسات المشوقة في العاصمة، لتمثل احتفاءً بالروح الرياضية والإمكانات المتميزة وسط أجواء من المودة. كما أكدت الفعالية مجدداً الدور الكبير والرائد لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وتفوقها على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية البارزة.

وفي إطار تعليقه على استعدادات المنتخب الأميركي، قال أنتوني إدواردز، أفضل المسجلين في المباراة برصيد 34 نقطة: «كانت هذه أفضل مباراة أخوضها لغاية الآن. كنا متأخرين بفارق 16 نقطة في الربع الثالث، ما دفعنا لإظهار قدر أكبر من التعاون كفريق. كانت التجربة ممتعة، ولم أحظ بهذا القدر من الاستمتاع في مباراة منذ فترة طويلة. كنا مضطرين لمواجهة هذا التحدي الذي كان بمثابة مواجهة مصيرية بالنسبة لنا. قدم كل من تيريز هاليبورتون وأوستن ريفز أداء مذهلاً في النصف الثاني، بينما كانت الطاقة التي استمددناها منهما من مقاعد البدلاء ضرورية للغاية للفوز بالمباراة».

وبدوره، تحدث لاعب المنتخب الأميركي أوستن ريفز عن الفوز على ألمانيا، وقال: «كانت واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنا في المرحلة التحضيرية لكأس العالم. واجهنا فريقاً موهوباً ويزخر بالكثير من لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. أشعر بفرحة كبيرة لفوزنا بهذه المباراة».

وتطرق ريفز أيضاً إلى إقامته في أبوظبي، وقال: «تفاجأت حقاً عندما سمعت أحد المشجعين يهتف باسمي خارج الولايات المتحدة، كان الأمر مميزاً بالنسبة لي ولن أنساه على الإطلاق. سترتسم الابتسامة على وجهي في كل مرة أذكر فيها هذه اللحظة».

ويترقب مجتمع كرة السلة الدولي انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة، التي يجري تنظيمها كل أربع سنوات، وتنطلق الجمعة المقبل، حيث يأتي فوز المنتخب الأميركي بفعاليات المباريات الاستعدادية ليعزز موقعه بصفته المرشح الأبرز لحصد لقب البطولة التي تستضيفها كل من اليابان وإندونيسا والفلبين.

وشهد العام الماضي انطلاق النسخة الافتتاحية من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، المقدمة من شركة القابضة، وتستضيف أبوظبي النسخة الثانية في وقت لاحق من العام الجاري، حيث يتواجه فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي 5 و7 أكتوبر القادم.