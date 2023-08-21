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الرياضي

رونالدو يخطف الإعجاب بالزي السعودي

رونالدو يخطف الإعجاب بالزي السعودي
21 أغسطس 2023 18:46

 
الرياض (د ب أ)

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انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي لكريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ونجم النصر السعودي أثناء خروجه من أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهو يرتدي الزي السعودي «الثوب الأبيض».
وأثار المقطع إعجاب الكثير من الجماهير الرياضية، وتحديداً جماهير النصر عند مشاهدتهم لكريستيانو، وهو يرتدي الزي السعودي، مما أسهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحظى اللاعب البرتغالي بعدد كبير من المحبين والمتابعين من أرجاء العالم، وأطلق عدد من السعوديين جملاً تعليقاً على المشهد، منها «عندما يخرج إلى الشارع بزينا الرسمي سينقل صورة إيجابية لكل متابعيه ومحبيه، وعددهم يقدر بمئات الملايين عن هذا البلد وأهله، وما تدرون غداً قد ينتشر الزي السعودي في أوروبا».

السعودية
النصر
الرياض
البرتغال
كريستيانو رونالدو
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