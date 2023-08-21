«الجو جيتسو للناشئين» يجتاز إجراءات الوزن في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

اجتاز لاعبو منتخب الجو جيتسو للناشئين تحت 16عاماً بنجاح إجراءات الوزن الرسمية التي أجريت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في إطار المشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو، التي تقام من 22 إلى 25 أغسطس الجاري.

وحرص محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو على حضور إجراءات الوزن، يرافقه كل من مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، بجانب أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الذين عبّروا عن ارتياحهم لاجتياز جميع اللاعبين مرحلة الميزان بنجاح.

وأكد الظاهري أن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة بهذا العدد الكبير، والبالغ 86 لاعباً ولاعبة يعكس الرغبة الحقيقية في الصعود إلى منصة التتويج، وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، والحفاظ على لقب البطولة التي تقام خارج العاصمة أبوظبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وأشاد بجهود الجهاز الفني واللاعبين الذي عملوا بشكل متواصل للتحضير لهذا الاستحقاق العالمي البارز، وذلك من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات، وإدخال المنتخب لأجواء المنافسات.

وفي ظل حرص اتحاد الجو جيتسو على توفير أفضل فرص وبرامج الإعداد والمشاركات للاعبين، وإكسابهم الخبرات اللازمة، والثقة للمنافسة على أعلى المستويات، فإننا نتوقع إنجازاً جديداً من أبطال الإمارات الذين عودونا على حصد الميداليات في المحافل الدولية كافة.

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «فخور بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وتفانيهم وإصرارهم قبل انطلاق منافسات البطولة. وبرز إصرار اللاعبين وشغفهم في تحقيق الانتصار والتميز، من خلال الجلسات التدريبية، التي أتاحت لهم أيضاً إتقان عدد من تقنيات القتال المتنوعة، كما نعمل مع اللاعبين عن كثب على الجوانب الذهنية والنفسية، لرفع معدلات الثقة في النفس خلال النزالات، ولضمان أعلى درجات التركيز».

وأضاف: «نثق بتقديم اللاعبين أداءً متميزاً يعكس تطورهم على الصعيد الفردي، ولدينا عدد من المواهب المتميزة في فئة الناشئين الذين نعول عليهم كثيراً في البطولة، وهم يتمتعون بحماس كبير لبدء النزالات والذهاب بعيداً في البطولة».

وأكد عبد الله الدرمكي، الذي ينافس في فئة الناشئين تحت 16 عاماً وزن 46 كجم، قدرته على تحقيق اللقب، حيث قال: «إن تمثيل المنتخب الوطني يشكّل تجربة خاصة واستثنائية، وحظيت بالدعم والتوجيه من مسؤولي اتحاد الجو جيتسو والجهاز الفني للمنتخب، مما ساعدني على التطور بصورة يومية، وتسرني المشاركة في البطولة، وأشعر بالحماس والجاهزية اللازمين للمنافسة، وتحقيق إنجاز جديد في مسيرتي، وإعلاء اسم دولة الإمارات في ساحة الجو جيتسو العالمية».

ومن جهته، قال سالم القبيسي، الذي ينافس في فئة تحت سن 16 عاماً وزن 55 كيلو جراماً: «بذلت قصارى جهدي ومن دون «كلل»، خلال التحضير للبطولة، حيث تُعد المشاركة على هذا المستوى العالي من المنافسات حافزاً كبيراً بالنسبة لي، وأشعر بالامتنان لحصولي على الفرصة لتمثيل وطني، وإظهار مهاراتي أمام الجمهور، وأتطلع إلى انطلاق البطولة وتطبيق ما تدربت عليه لتقديم أداء يضمن التتويج».

ويدشّن المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم الثلاثاء بمنافسات فئة الناشئين ذكور «تحت 16 عاماً»، وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين عيسى وسيف البلوشي وزن 38 كجم، وعلي البناي، وأحمد الشامسي وزن 42 كجم، وعبدالله الدرمكي وحمدان النجار وزن 46 كجم، وزايد الحمادي وعبيد الكعبي وزن 50 كجم، وحارب الحمادي وسالم القبيسي وزن 55 كجم، وثاني المهيري، وعدنان الزرعوني وزن 60 كجم، وعبد العزيز العكيدي وبطي القبيسي وزن 66 كجم، وغانم غيلان، ومحمد السيابي وزن 73 كجم، وسالم الحمود وزايد الحوسني وزن فوق 73 كجم.