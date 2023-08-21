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دبي تستعد لاستضافة «عباية رالي 2023»

دبي تستعد لاستضافة «عباية رالي 2023»
21 أغسطس 2023 17:59

 
دبي (الاتحاد)


تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من «عباية رالي»، رالي السيارات النسائي بالكامل 26 أغسطس الجاري على حلبة «دبي أوتودروم» في دبي، ويشهد الحدث التاريخي، الذي تنظمه شركة «أوربت إيفنتس»، مشاركة أكثر من 200 سيدة، في خطوة تعكس مشاركة المرأة في مسيرة الإمارات، نحو التقدم وتحقيق مستقبل مستدام، كما تشكل منارة لجهود تمكين المرأة في الدولة. 

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وتقود المشاركات في الرالي، المفتوح للجميع، سياراتهن على مسارات الحلبة، وهن يرتدين العباية، التي تعد بمثابة رمز للقوة والهوية في دولة الإمارات، لاستعراض مهاراتهن العالية في القيادة.
وعقب نسختين ناجحتين في كل من دبي وأبوظبي، يستعد «عباية رالي»، لتقديم تجربة لا تنسى تعكس روح التقدم والازدهار والتمكين في الدولة.
ويتردد صدى حلبة «دبي أوتودروم» على وقع هدير المحركات والخطوات الواثقة للسيدات الشهيرات من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك عاشقات السيارات، اللواتي يتولين زمام المبادرة على الحلبة، ويتضمن الموكب الاستعراضي مجموعة من السيارات، التي تتنوع ما بين السيارات الفائقة والهاتشباك، ليعكس الزخم الذي تكتسبه المرأة في ريادة الطريق والمضي قدماً بعزيمة وثبات نحو مستقبل مستدام.
ويختتم الحدث باحتفال كبير 27 أغسطس في متحف المستقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية.
ويسلط الحدث الضوء على التركيز الاستراتيجي على مبدأ تحقيق التوازن بين الجنسين، الذي تم دمجه بسلاسة في النسيج الاجتماعي للإمارات.
وتتضمن الفعالية السير على السجادة الحمراء، وعرض أزياء رائع، وحلقات نقاشية تسلط الضوء على ريادة المرأة، إضافة إلى حفل توزيع جوائز الإنجاز للنساء الإماراتيات، حيث تكرّم الجوائز مجموعة مختارة من الإماراتيات الرائدات اللواتي رسمن لأنفسهن مسارات جديدة عبر مجالات أعمال متنوعة.

الإمارات
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دبي أوتودروم
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