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الرياضي

حكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ

مرتضى منصور ينتظر العفو السياسي اليوم
21 أغسطس 2023 17:07

 
القاهرة (د ب أ)


صدر حكم قضائي، بحبس مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري، لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيه مصري. وصدر الحكم ضد مرتضى منصور بداعي أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل و14 ديسمبر 2021 قام بقذف، بسوء نية، المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالاً متعددة من خلال النشر، على حسابيه الإلكترونيين، لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
كما قام، حسب وصف المحكمة، بسب المجني عليها بسبب أداء وظيفتها «من خلال حساباته الإلكترونية» بألفاظ وعبارات تضمنت خدشاً للاعتبار، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. 

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ويعد الحكم الصادر بجلسة «الاثنين» هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية، طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس. 

وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.

مصر
الزمالك
مرتضى منصور
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