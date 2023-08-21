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الرياضي

«هاتريك الدراجة» في «البوندسليجا»!

«هاتريك الدراجة» في «البوندسليجا»!
21 أغسطس 2023 16:56

 
برلين (د ب أ) 

حظي كيفين بيهرينس مهاجم يونيون برلين بإشادة واسعة، بعد تسجيل ثلاثية «هاتريك»، قاد بها الفريق للفوز على ماينز 4-1، في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، لكن ليس بسبب الثلاثية فقط. 

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وفي الوقت الذي عاد فيه لاعبو الفريق إلى منازلهم بسيارات فارهة وسيارات ذات دفع رباعي، ظهر بيهرينس وهو يقود دراجة هوائية في حي كوبينيك ببرلين لدى عودته إلى منزله، وهو ما نال إشادة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر يونيون برلين عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً)، صورة للاعب بيهرينس خلال قيادة دراجته، وقد علق أحد المستخدمين قائلاً: «كيف تكون متواضعاً هكذا، أرجوك؟».
وسجل بيهرينس، المنضم إلى يونيون برلين قادماً من فريق الدرجة الثانية ساندهاوزن في عام 2021، ثلاثية قاد بها الفريق لبداية قوية في الموسم الذي يشهد مشاركته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال أورس فيشر المدير الفني ليونيون برلين عن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً: «إنه شخص رائع، ومحبوب في غرفة تغيير الملابس، ودائماً جاهز للمرح».

الدوري الألماني
البوندسليجا
يونيون برلين
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