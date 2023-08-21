العين والوحدة والوصل «الدفع الرباعي» في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



دشن شباب الأهلي بطل «دوري المحترفين تحت 21»، في آخر ثلاثة مواسم على التوالي، حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد 2023- 2024، بالفوز 3-1 أمام ضيفه عجمان، ضمن الجولة الأولى، والتي شهدت انتصارات عريضة بـ «قوة الدفع الرباعي» للوحدة على حساب البطائح 4-1، والعين أمام مضيفه بني ياس 4-0، والوصل أمام الإمارات 4-0، فيما تغلب اتحاد كلباء على الشارقة 1-0، وحسم التعادل الإيجابي مباراتي الجزيرة والنصر 1-1، وحتا وخورفكان 2-2.

ومثل الفوز «خارج القواعد» العنوان الأبرز لنتائج الجولات بتفوق فرق العين والوحدة والوصل واتحاد كلباء، فيما حصد شباب الأهلي الفوز الوحيد على ملعبه أمام عجمان 3-1، مقابل التعادل في مباراتين.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 24 هدفاً في المباريات السبع، وصامت فرق الشارقة، بني ياس، والإمارات على التوالي عن التسجيل.

وفرض «الثنائي الشاب»، السنغالي موسى سنجور مهاجم الوحدة صاحب الـ17 عاماً، والفرنسي من أصل جزائري أسامة عمار «19 عاماً» لاعب الوصل، أفضليتهما في سباق نجومية الهدافين في الجولة الأولى، بعدما سجل الأول «هاتريك» في مباراة فريقه أمام مضيفه البطائح 4-1، وهو ذات السيناريو الذي كرره أسامة عمار لاعب «الإمبراطور» في مباراة «الصقور»، والتي انتهت بتفوق «الأصفر» برباعية.

ويخوض سنجور المهاجم السنغالي المقيم لـ «العنابي» موسمه الثاني في الملاعب المحلية مع الوحدة، بعدما شارك مع الأخير في دوري الرديف ودوري وكأس الشباب تحت 18 عاماً في الموسم الماضي، في الوقت اكتفى فيه أسامة عمار لاعب الوصل الفرنسي من أصل جزائري بخوض 6 مباريات في الموسم الماضي 2022- 2023.



نتائج الجولة الأولى



الشارقة – اتحاد كلباء 0- 1

بني ياس – العين 0-4

البطائح – الوحدة 1-4

شباب الأهلي – عجمان 3-1

حتا – خورفكان 2-2

الجزيرة – النصر 1-1

الإمارات – الوصل 0-4