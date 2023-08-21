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الرياضي

أمل بوشلاخ تحضر مؤتمر تطوير الكرة النسائية

أمل بوشلاخ تحضر مؤتمر تطوير الكرة النسائية
21 أغسطس 2023 16:39

 
دبي (الاتحاد)

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حضرت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، فعاليات المؤتمر الثاني لكرة القدم للسيدات الذي نظمه الاتحاد الدولي «الفيفا» في سيدني الأسترالية على هامش نهائيات كأس العالم للسيدات 2023.
شهد المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين مشاركة واسعة من مسؤولي كرة القدم، يتقدمهم جياني إنفانتينو وممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتمت مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بتطوير الكرة النسائية.
والتقت أمل بوشلاخ خلال وجودها في سيدني العديد من القيادات الكروية من مختلف قارات العالم، فيما سجلت حضورها كذلك في مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية لمونديال السيدات، وشهدت تتويج إسبانيا باللقب على حساب إنجلترا.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
مونديال السيدات
أمل بوشلاخ
الفيفا
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