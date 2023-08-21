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الرياضي

سلطان بن شخبوط نائباً لرئيس «عربي الرياضات الإلكترونية»

سلطان بن شخبوط نائباً لرئيس «عربي الرياضات الإلكترونية»
21 أغسطس 2023 14:52

 
دبي (الاتحاد) 

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية عن قارة آسيا.
وشهدت العمومية، تجديد الثقة في الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للاتحاد، والنواب شريف عبد الباقي «مصر»، وحسين الكوهجي «البحرين»، وماهر السرولي «تونس»، وتم اختيار أسماء اليحيائي «عُمان» لمنصب نائب رئيس الاتحاد عنصراً نسائياً.
وتم اختيار تركي الفوزان من السعودية في منصب الأمين العام خلفاً لهشام الطاهر مؤسس الاتحاد، والذي تم تكريمه على جهوده في التأسيس، حيث يلزم النظام الأساسي الموحد للاتحاد، الاتحادات العربية أن يكون الأمين العام من نفس بلد رئيس الاتحاد.
وأقيمت الانتخابات بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والأمين العام المستشار عبد الله العنزي.
وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأمير عمر بن فيصل بن الحسين «الأردن»، وعلاء التومي «ليبيا»، وعبد الله العلي «الكويت»، ومحمد عمرو «لبنان»، وعبد الله محمد «الصومال».
وشهد الاجتماع الموافقة على دراسة ملف طلبات البطولة السنوية في مختلف الدول والعواصم العربية، واستحداث لجنة التعليم لدعم الشباب العربي ولجنة المساواة.

الإمارات
السعودية
سلطان بن شخبوط
الرياضات الإلكترونية
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