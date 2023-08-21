«صدارة ثنائية» في «الأساتذة» بمهرجان أبوظبي الدولي

مصطفى الديب (أبوظبي)



تواصل «النسخة 29» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، والذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تقديم أرقام جديدة، خاصة على صعيد المشاركات وكذلك المستوى الفني.

يتقاسم الصيني كساينجو، والسلوفيني فلاديمير فيدوسيف صدارة بطولة الأساتذة في المهرجان، ويتساوى اللاعبان في رصيد النقاط، حيث نجح كل منها في حصد «النقاط الكاملة» بعد نهاية الجولة الرابعة، ومن المنتظر أن تكون الجولة الخامسة حاسمة للصدارة، خاصة أنها تشهد مواجهة «حامية الوطيس» بين كساينجو وفلاديمير.

ويتنافس على المركز الثالث في البطولة نفسها، الهندي أريان شوبا، ومواطنه راثانفيل، ولكل منهما ثلاث نقاط ونصف نقطة.

على جانب آخر، حطمت منافسات الشطرنج العائلي جميع الأرقام السابقة في البطولة نفسها خلال المهرجان، حيث تشارك في «النسخة الحالية» 70 عائلة، وتنص شروط المسابقة على أن يتكون الفريق من لاعبين من العائلة نفسها، شرط أن يضم الفريق الأب وابنه أو الأم مع الابنة.

وفازت عائلة ضياء الرحمن من بنجلاديش، بالمركز الأول، وجمعت 10 نقاط، من الفوز بأربع مباريات، والتعادل في اثنتين، ومثلها الأب ضياء الرحمن، ويحمل لقب أستاذ دولي، والابن تحسين ضياء الرحمن، ويحمل لقب أستاذ اتحاد دولي، وتبعها عائلة أبوسيجو من الفلبين برصيد 9 نقاط من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في واحدة، والخسارة في مثلها، ومثلها الأب أرمل أبوسيجو والابن لانز ميجويل ابوسيجو

وجاءت عائلة زاجار من الهند في المركز الثالث، وجمعت 9 نقاط، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في واحدة، والخسارة في مثلها وتكون الفريق من الأم أنجالي زاجار والابنة تيجاسويني زاجار.

ونال الأستاذ الكبير سيرجي زجبرلني من أوزبكستان لقب «المخضرمين» فوق 55 عاماً، بعد أن جمع «العلامة الكاملة» برصيد 5 نقاط، وتبعه السوري محمد هاني والفلبيني فلكس ويني.

وتشهد البطولة المفتوحة «إيه» منافسة شرسة، حيث يحتل الصدارة ثلاثة لاعبين، هم الروسي بيريزيف، والهندي اكشات، والكازاخستاني شونا زاروف، وفي البطولة المفتوحة «بي» تشتد المنافسة أيضاً، حيث يتساوى 8 لاعبين في رصيد القمة بعد نهاية الجولة الرابعة.