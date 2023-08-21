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الرياضي

بلان يسال الصحفيين بعد خسارة ليون: ربما ينبغي تغيير المدرب!

بلان يسال الصحفيين بعد خسارة ليون: ربما ينبغي تغيير المدرب!
21 أغسطس 2023 14:22


أنور إبراهيم (القاهرة)

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أصبح الفرنسي لوران بلان المدير الفني لأولمبيك ليون مهدداً بالإقالة أكثر من أي وقت مضى بعد الخسارة الكارثية التي مُني بها الفريق على ملعبه «جروباما ستاديوم» من مونبلييه 1/4 في الجولة الثانية للدوري الفرنسي «ليج آن»، وكان بلان خسر أيضاً في الجولة الأولى للدوري من برست 1/2 ولم يكن أداء الفريق مقنعاً أيضاً، وجاءت الخسارة الثانية على التوالي لتضع مستقبل هذا المدرب على «المحك».
وكشفت صحيفة ليكيب النقاب عن أن مكالمة هاتفية تمت بين جون تيكستور رئيس النادي ولوران بلان تحدث فيها الرئيس بلهجة قوية، غير أن المدرب أوضح له أن الفريق بحاجة إلى دعم لاعبين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في 31أغسطس الجاري، مشيراً إلى الفريق ينقصه الدعم في أكثر من مركز.
يذكر أن أولمبيك ليون لم يتعاقد حتى الآن إلا مع 4 لاعبين فقط هذا الصيف والمطلوب أكثر من ذلك بكثير، وطالب المدرب الإدارة أن تنشط من أجل ضم أسماء أخرى لتدعيم كافة خطوط الفريق.
وكان بلان صرح للصحفيين بعد الخسارة الثقيلة من مونبلييه، بلهجة تهكمية، قائلاً: ربما ينبغي تغيير المدرب، بالتأكيد أنا لا أريد الرحيل ولكنني أرد على أسئلتكم. نحن لم نكن الأفضل على أية حال وواجهنا فريقاً يتمتع بجودة عالية جداً، وأضاف: لم نقم بالتعاقدات الكافية في الميركاتو الصيفي والفريق بحاجة ماسة إلى تعزيزات بصفقات جديدة قوية.
وذكرت بعض المصادر الصحفية أن تصريحات بلان التهكمية قد تعجل برحيله وربما ينتظر تيكستور رئيس النادي حتى مباراة الجولة الثالثة للدوري الفرنسي أمام نيس الأحد القادم على ملعب الأخير. والبديل المحتمل في حالة إقالة بلان هو برونو لاج مدرب وولفرهامبتون السابق. 

 

الدوري الفرنسي
لوران بلان
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