«جنة روز» تهدي إسطبلات الشراع لقب «أليك هيد»



محمد حسن (دبي)



أهدت المهرة «جنة روز» اسطبلات الشراع العائدة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، لقب سباق بري أليك هيد للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات، الذي أمس الأول بمضمار دوفيل الفرنسي.

وتمكنت «جنة روز» بإشراف كارلوس لافون بارييه وقيادة كريستوف سوميون، تسجيل فوزها الرابع في مسيرتها، حيث خسرت سباقاً واحداً فقط عندما حلت في المركز السادس في بري دي ديان لونجين للفئة الأولى.

وجاء فوز ابنة الفحل «فرانكل» بعد ان تقدمت من جهة السياج الخارجي في سباق بري أليك هيد الممتد لمسافة 2000 متر، وعلى الرغم من المنافسة المحتدمة، إلا أن المهرة الفائزة اندفعت بقوة في آخر 150 متراً من السباق لتسجل زمناً وقدره 2:13:18 دقيقة.

وتفوقت على الوصيفة «لوميير روك» بإشراف جوزيف أوبراين وقيادة ريان مور بفارق رأس، فيما حلت مهرة جودلفين «إتيرنال هوب» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك القادمة من بريطانيا في المركز الثالث.

وأعلن المدرب بارييه أن الوجهة المقبلة للمهرة «جنة روز» ستكون سباق بري دي لو اوبرا للفئة الأولى، وقال: «من الجيد أن لا تتأثر بخسارتها السابقة في سباق بري دي ديان وتعود بقوة في هذا السباق، وأثبتت أصالة معدنها الحقيقي بالرغم من الوتيرة البطيئة للسباق، وانطلقت بسرعة في نهاية السباق لتضيف فوزها الرابع، والآن سننظر إلى سباق بري دي لو اوبرا على ذات المسافة».