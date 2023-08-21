برنامج القيادات الرياضية ينطلق بـ «المواهب الشابة» إلى أمستردام



الشارقة (الاتحاد)



تطلق مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، بالتعاون مع الشارقة لرياضة المرأة، المرحلة الثانية من برنامج القيادات الرياضية في أمستردام - هولندا، وتمتد هذه الرحلة التطويرية لمدة 10 أيام من 22 إلى 29 أغسطس، بمجموع 56 ساعة تدريبية، حيث تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القيادة والابتكار والتنوع في المجال الرياضي.

وتركز هذه المرحلة من البرنامج على تعزيز مهارة 20 من المواهب الشابة من الشارقة لرياضة المرأة، لتمكينهن من وضع حجر الأساس لتكوين رؤى مستقبلية استثنائية للمرأة في القيادة الرياضية.

يضم البرنامج مجموعة من الكفاءات بمختلف الدرجات الوظيفية، بما في ذلك المسؤولون التنفيذيون ورؤساء الأقسام والمختصون والمدراء من الشارقة لرياضة المرأة، واللاتي يمتلكن خبرات متنوعة في مجالات مختلفة، منها التخطيط الاستراتيجي والتسويق والفعاليات، والمحاسبة، والقيادة الرياضية ورعاية المواهب الرياضية ورياضات الفرق والرياضات الفردية، والإعلام والعلاقات العامة، والتغذية والرعاية الصحية، وعلم النفس، والعلاج الطبيعي.

كما استهدف البرنامج شريحة واسعة من الفئات العمرية التي تتراوح بين الشابات اللواتي يتمتعن بسنة أو أقل من الخبرة الوظيفية والمتخصصات المتمرسات اللاتي يمتلكن أكثر من عقد من الخبرة. وتعزز هذه المجموعة الغنية بالاختصاصات المهنية المختلفة من إمكانية البرنامج على دعم عملية التعلم والابتكار.



تم تصميم برنامج القيادات الرياضية لتزويد المنتسبات بالمعرفة الشاملة للقيادة الرياضية، حيث يضم البرنامج فرصة لاكتشاف دور الرياضة في بناء الهوية، إذ سيتعمق في طرح الطرق التي تسهم بها الرياضة في تكوين الهوية المحلية والوطنية، والذي سيساهم في التوصل إلى أفكار ورؤى استراتيجية للتطوير من هذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية والاستراتيجيات التي تهدف لمساعدة المنتسبات في تطوير قدراتهن القيادية الشخصية. كما يسعى لتعريفهن على نماذج النوادي الرياضية شبه المحترفة ونوادي الهواة، إلى جانب استكشاف النماذج المالية التي تدعم نجاحها. ويشمل البرنامج فهم الألعاب الرياضية عالية الأداء، وتطبيق نماذج لاكتشاف المواهب الاستثنائية لتمكينها وتطويرها، وكذلك تعلم استراتيجيات التسويق في رعاية الألعاب الرياضية والعلامات التجارية الرياضية لدعم ظهور وتأثير مؤسساتهن.

سيتاح للمنتسبات فرص فريدة للتدريب على يد الخبراء والمتخصصين المشهورين في مختلف المجالات والمحترفين الرياضيين خلال رحلة البرنامج، وتشمل هذه الفرص زيارات ميدانية إلى KNVB - الهيئة الإدارية لكرة القدم في هولندا وFC Utrecht - وهو نادٍ محترف لكرة القدم ونادي هوكي أمستردام والملعب الأولمبي وملعب يوهان كرويف للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في المجال الرياضي والإدارة الرياضية.

وأعرب خالد الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، عن أهمية البرنامج قائلاً: «إن تمكين المرأة بالمهارات القيادية في المجال الرياضي أمر ضروري لتعزيز من روح الابتكار وصنع القرارات الإبداعية في المجال ومن خلال هذا البرنامج، فنحن نطمح إلى إلهام الأجيال القادمة والاستفادة من مواهبهن. ونأمل عبر احتضان القيادات النسائية من إنشاء مجتمع رياضي أقوى وأكثر شمولية يتطلع لإحداث تغيير إيجابي».

كما أكدت حنان المحمود، عضو اللجنة التنفيذية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وعضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على الأثر العميق للبرنامج قائلة: «هذا البرنامج لا يركز على المجال الرياضي فحسب، بل إنه يسعى لتمكين القادة عبر تزويد الشابات بالأدوات التي يحتجنها للتغلب على التحديات وإلهام الآخرين والمساهمة لإحداث التطوير في مجتمعاتهن. إن برنامج القيادات الرياضية هو أكثر من مجرد منهج تعليمي، فإنه يمثل خريطة طريق للتميز في القطاع الرياضي النسائي».