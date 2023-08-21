«الأولمبية» تنتخب 17 عضواً بالتصويت الإلكتروني

رضا سليم (دبي)



تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية، يوم الثلاثاء، الاجتماع العادي لجمعيتها العمومية التي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للفترة الانتخابية 2021-2024، وتجرى الانتخابات على مناصب العضوية بعد فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية حتى 2024، بعد حسم سموه لمقعد الرئيس قبل الانتخابات.

كانت لجنة الانتخابات باللجنة الأولمبية الوطنية قد أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين، وتضمنت 10 مرشحين يفوز منهم 9 بعضوية مجلس الإدارة عن الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، هم: أحمد عبد الملك أهلي من اتحاد التنس، ونبيل عاشور من اتحاد كرة اليد، وأمل بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، وعبد العزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي، وعبدالله الهاشمي من اتحاد الجولف، وإبراهيم الزعابي من اتحاد كرة الطاولة، وناصر التميمي من اتحاد الجودو، ومحمد المر من اتحاد ألعاب القوى، ومنصور بو عصيبة من اتحاد الدراجات.

كما تم الإعلان عن 3 مرشحات لمقعد المرأة، تفوز منهن مرشحة واحدة، وهن: أنيسة عمر الشدادي من اتحاد كرة اليد، وفوزية محمد فريدون من اتحاد الرجبي، وخلود جمعة الظاهري من اتحاد الدراجات، وذلك حسب المادة (40) من النظام الأساسي للجنة، إضافة إلى المترشحين من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وهم: الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي.

ووفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، سيتم انتخاب 17 عضواً، هم: الرئيس الذي تم حسم مقعده بالفعل، و10 أعضاء من بينهم 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية للألعاب الجماعية والفردية، وعضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويتم انتخاب ممثلة واحدة «فئة المرأة»، وممثل واحد للرياضيين تنتخبه لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، وما لا يزيد على 4 أعضاء (بما في ذلك امرأتان على الأقل) تنتخبهم الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وعقدت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، ورشة عمل تعريفية لشرح طريقة استخدام التصويت الإلكتروني الذي سيتم استخدامه خلال الانتخابات.

واستعرضت اللجنة خطوات عملية الاقتراع الإلكتروني، بداية من تسجيل الدخول لجميع المصوتين من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور مختلفة، لضمان تحقيق عنصري الشفافية والحيادية التي تعد أهم مبادئ عمل اللجنة منذ الإعلان عن توليها إدارة الانتخابات، إضافة إلى توضيح الفئات المرشحة حسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، سواءً من أعضاء الاتحادات الأولمبية البالغ عددهم 9 أعضاء، أو المقعد الواحد للاتحادات الغير الأولمبية، ومقعد واحد كذلك لفئة المرأة، والتصويت على المرشحين الأربعة من قبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

واختبرت اللجنة الانتخابية مدى كفاءة وسرعة النظام الإلكتروني المخصص للعملية الانتخابية وقياس الوقت اللازم لإتمامها، لضمان إنجاز أعمال الجمعية العمومية، وتطبيق هذه الخبرات يوم انعقاد الجمعية العمومية والتي ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 – 2024 مع الإعلان عن انتهاء ولاية المجلس الحالي.