«الملك» يطارد الصعود من بوابة تراكتور



علي معالي (الشارقة)



يطارد الشارقة التأهل إلى دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي «الثلاثاء» مع تراكتور الإيراني، في مباراة «الملحق الفاصل»، وذلك في مدينة تبريز، وسبق أن تخطى «الملك» عقبة باشوندارا كينجز بطل بنجلاديش 2-0 في لقاء «الدور التمهيدي».

ويعتمد «الملك» على مجموعة من أبرز لاعبيه، خاصة لوان بيريرا «المتألق» محلياً وقارياً، حيث سجل هدفين في شباك باشوندارا، كما أنقذ الشارقة في مبارياته الأولى بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحصل اللاعبون على «جرعة معنوية» إضافية قبل المواجهة الإيرانية القوية.

وسبق إن تقابل الفريقان على استاد الشارقة في الدورة المجمعة لظروف «فيروس كورونا»، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، وفي الثانية رجحت كفة تراكتور بهدفين، ضمن المجموعة الثانية عام 2021، وبالتالي فإن مباراة اليوم تحمل الكثير من التحديات لأبناء «الملك» لتعويض الخسارة الأخيرة، وأيضاً للتأهل مع كبار «القارة الصفراء» إلى دور المجموعات.

وعاد الشارقة إلى دوري أبطال آسيا عام 2020، بعد غياب دام 16 عاماً عن المسابقات القارية، وذلك بعد أن حقق لقب الدوري للمرة الأولى بعد أكثر من عقدين، وشارك «الملك» بعد إنجاز الوصول إلى ربع النهائي عام 2004، ثلاث نسخ متتالية، والتأهل إلى دور الـ16 عام 2021، ولا يزال البرازيلي كايو لوكاس، أبرز لاعبي الفريق قارياً، مع وجود خبرات كبيرة في الوسط والدفاع من خلال «الثنائي» ميراليم بيانيتش وكوستاس مانولاس، بينما يقود الهجوم الإسباني باكو ألكاسير.