الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الملك» يطارد الصعود من بوابة تراكتور

«الملك» يطارد الصعود من بوابة تراكتور
21 أغسطس 2023 21:45

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام «آسيوية الجامعات للقوة البدنية»


يطارد الشارقة التأهل إلى دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي «الثلاثاء» مع تراكتور الإيراني، في مباراة «الملحق الفاصل»، وذلك في مدينة تبريز، وسبق أن تخطى «الملك» عقبة باشوندارا كينجز بطل بنجلاديش 2-0 في لقاء «الدور التمهيدي».
ويعتمد «الملك» على مجموعة من أبرز لاعبيه، خاصة لوان بيريرا «المتألق» محلياً وقارياً، حيث سجل هدفين في شباك باشوندارا، كما أنقذ الشارقة في مبارياته الأولى بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحصل اللاعبون على «جرعة معنوية» إضافية قبل المواجهة الإيرانية القوية.
وسبق إن تقابل الفريقان على استاد الشارقة في الدورة المجمعة لظروف «فيروس كورونا»، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، وفي الثانية رجحت كفة تراكتور بهدفين، ضمن المجموعة الثانية عام 2021، وبالتالي فإن مباراة اليوم تحمل الكثير من التحديات لأبناء «الملك» لتعويض الخسارة الأخيرة، وأيضاً للتأهل مع كبار «القارة الصفراء» إلى دور المجموعات.
وعاد الشارقة إلى دوري أبطال آسيا عام 2020، بعد غياب دام 16 عاماً عن المسابقات القارية، وذلك بعد أن حقق لقب الدوري للمرة الأولى بعد أكثر من عقدين، وشارك «الملك» بعد إنجاز الوصول إلى ربع النهائي عام 2004، ثلاث نسخ متتالية، والتأهل إلى دور الـ16 عام 2021، ولا يزال البرازيلي كايو لوكاس، أبرز لاعبي الفريق قارياً، مع وجود خبرات كبيرة في الوسط والدفاع من خلال «الثنائي» ميراليم بيانيتش وكوستاس مانولاس، بينما يقود الهجوم الإسباني باكو ألكاسير.

 

دوري أبطال آسيا
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©