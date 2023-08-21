الثلاثاء 22 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة يطارد الفوز بأفضلية «سلاح كوزمين»

الشارقة يطارد الفوز بأفضلية «سلاح كوزمين»
21 أغسطس 2023 13:30

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام «آسيوية الجامعات للقوة البدنية»


تنتظر الجماهير لقاء الشارقة مع تراكتور تبريز الإيراني يوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، ولن تكون المباراة سهلة في أرض الفريق المنافس، حيث دائماً ما تواجه معظم الأندية الصعوبات والعقبات في حصد النتائج الإيجابية.
ويسعى «الملك» لحصد أول فوز في تاريخه على أندية إيران في «الآسيوية»، وتقابل معها 4 مرات سابقة، الأولى في «نسخة 2020» عندما تعادل ذهاباً 2-2، وخسر إياباً برباعية أمام بيروزي، وفي «نسخة 2021»، تعادل مع تراكتور تبريز بنتيجة سلبية ذهاباً، وخسر إياباً 1-2، بعد أن ضمن تأهله من المجموعات.
ويحظى المدرب أولاريو كوزمين بتاريخ مشرق أمام الأندية الإيرانية في البطولة الآسيوية، حيث خاض «الروماني» 10 مباريات مع العين وشباب الأهلي، فاز في 5 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 مرات فقط، وحقق كوزمين الفوز الأول على سباهان في أرضه وبين جماهيره 2-1 في «نسخة 2014» وسجل آنذاك إسماعيل الحمادي هدف الفوز في الوقت القاتل لشباب الأهلي، كما انتصر على تراكتور تبريز في دبي ضمن «نسخة 2015» بنتيجة 3-2، وسيناريو دراماتيكي كان السبب في تأهل الفريق من المجموعات في آخر جولة، ووصوله إلى النهائي فيما بعد.
وفي النسخة نفسها، فاز ذهاباً وإياباً على نفط طهران بمجموع 3-1 في ربع النهائي، كما واجه استقلال طهران في «نسخة 2017»، وهزمه بنتيجة 2-1 في دبي، وتعادل في إيران بهدف لكل منهما، فيما جاءت الخسائر أمام استقلال طهران مع العين مرتين ذهاباً وإياباً عام 2013، ومرة أمام تراكتور تبريز 0-1 في إيران عام 2015.

دوري أبطال آسيا
كوزمين
الشارقة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
الاقتصادي
الذهب يرتد من أدنى مستوياته خلال 5 أشهر
اليوم 11:53
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
الرياضي
تمبكتي «الصفقة الثامنة» للهلال
اليوم 11:42
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث طرق مواجهة الطوارئ والأزمات
اليوم 11:33
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
الرياضي
«ذو القناع» يفجر مفاجأة «عدم التجديد»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©