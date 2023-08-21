الشارقة يطارد الفوز بأفضلية «سلاح كوزمين»



سلطان آل علي (دبي)



تنتظر الجماهير لقاء الشارقة مع تراكتور تبريز الإيراني يوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، ولن تكون المباراة سهلة في أرض الفريق المنافس، حيث دائماً ما تواجه معظم الأندية الصعوبات والعقبات في حصد النتائج الإيجابية.

ويسعى «الملك» لحصد أول فوز في تاريخه على أندية إيران في «الآسيوية»، وتقابل معها 4 مرات سابقة، الأولى في «نسخة 2020» عندما تعادل ذهاباً 2-2، وخسر إياباً برباعية أمام بيروزي، وفي «نسخة 2021»، تعادل مع تراكتور تبريز بنتيجة سلبية ذهاباً، وخسر إياباً 1-2، بعد أن ضمن تأهله من المجموعات.

ويحظى المدرب أولاريو كوزمين بتاريخ مشرق أمام الأندية الإيرانية في البطولة الآسيوية، حيث خاض «الروماني» 10 مباريات مع العين وشباب الأهلي، فاز في 5 منها، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 مرات فقط، وحقق كوزمين الفوز الأول على سباهان في أرضه وبين جماهيره 2-1 في «نسخة 2014» وسجل آنذاك إسماعيل الحمادي هدف الفوز في الوقت القاتل لشباب الأهلي، كما انتصر على تراكتور تبريز في دبي ضمن «نسخة 2015» بنتيجة 3-2، وسيناريو دراماتيكي كان السبب في تأهل الفريق من المجموعات في آخر جولة، ووصوله إلى النهائي فيما بعد.

وفي النسخة نفسها، فاز ذهاباً وإياباً على نفط طهران بمجموع 3-1 في ربع النهائي، كما واجه استقلال طهران في «نسخة 2017»، وهزمه بنتيجة 2-1 في دبي، وتعادل في إيران بهدف لكل منهما، فيما جاءت الخسائر أمام استقلال طهران مع العين مرتين ذهاباً وإياباً عام 2013، ومرة أمام تراكتور تبريز 0-1 في إيران عام 2015.