«الآسيوي» يعلن تفاصيل قرعة مجموعات الأبطال



علي معالي (دبي)



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تفاصيل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، والتي تجرى يوم الخميس المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتشهد «النسخة 21» من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيد البطولة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024، وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتم توزيع فرق منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

ومن بين 40 نادياً منافساً في دور المجموعات، تم تحديد 32 متنافساً، في حين يتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام الثلاثاء.

علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من دولة واحدة في نفس المجموعة.

وفي منطقة الشرق، تشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات الأبطال السابقين تشونبوك وأولسان وبوهانج من كوريا الجنوبية.

بينما يتعين على حامل اللقب أوراوا الياباني أن يتخطى عقبة لي مان من هونج كونج في الدور التمهيدي الفاصل، قبل أن يتمكن من الشروع في رحلته ضمن طموح الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة.

وفي الوقت نفسه، تشهد منطقة الغرب تواجد أربعة أبطال سابقين، وهم الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.

وجاء توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024 كما يلي:

منطقة الغرب

المستوى الأول: الاتحاد «السعودية»، بيرسيبوليس «إيران»، السد «قطر»، باختاكور «أوزبكستان»، الهلال «السعودية».

المستوى الثاني: سيباهان «إيران»، الدحيل «قطر»، ناساف «أوزبكستان»، الفيحاء «السعودية»، ناساجي مازاندران «إيران».

المستوى الثالث: الفيصلي «الأردن»، الاستقلال «طاجيكستان»، القوة الجوية «العراق»، آهال «تركمانستان»، مومباي سيتي (الهند).

المستوى الرابع: العين «الإمارات»، النصر «السعودية» أو شباب الأهلي «الإمارات»، تراكتور «إيران» أو الشارقة «الإمارات»، العربي «قطر» أو إيه جي إم كي «أوزبكستان»، الوكرة «قطر» أو نافباهور «أوزبكستان».



منطقة الشرق

المستوى الأول: أولسان هيونداي «كوريا الجنوبية»، يوكوهاما مارينوس «اليابان»، ووهان ثري تاونز «الصين»، بوريرام يونايتد «تايلاند»، تشونبوك هيونداي موتورز «كوريا الجنوبية».

المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو «اليابان»، شاندونج تايشان «الصين»، بانكوك يونايتد «تايلاند»، بوهانج ستيلرز «كوريا الجنوبية»، كاواساكي فرونتال «اليابان».

المستوى الثالث: هانوي «فيتنام»، كايا إيلويلو «الفلبين»، جوهور دار التعظيم «ماليزيا»، ملبورن سيتي «أستراليا»، ليون سيتي سايلرز «سنغافورة».

المستوى الرابع: كيتشي «هونج كونج»، إينشيون يونايتد «كوريا الجنوبية»، أو هايفونج «فيتنام»، أوراوا ريد دايموندز «اليابان» أو لي مان «هونج كونج»، زيجيانج «الصين» أو بورت «تايلاند»، شنغهاي بورت «الصين» أو باثوم يونايتد «تايلاند».



وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من فبراير حتى أبريل من العام القادم، على أن تجرى مباراتا الدور النهائي 11 و18 مايو.











