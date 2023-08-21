شباب الأهلي ينشد «النصر» للتأهل إلى «مجموعات الأبطال»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد شباب الأهلي بلوغ دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024، حينما يحل ضيفاً على النصر السعودي في الساعة التاسعة والثلث مساء الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك» معقل «العالمي» بالعاصمة الرياض في الملحق الفاصل لأندية غرب آسيا.

وينتظر الفائز في المواجهة المرتقبة سحب قرعة دور المجموعات يوم الخميس المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحجز «الفرسان» مقعده في الملحق، بعد عبوره عقبة ضيفه الوحدات الأردني 3-0، في الدور التمهيدي يوم الثلاثاء الماضي، على استاد راشد في دبي، قبل أن يدشن مشوار الدفاع عن لقبه المحلي في «دوري أدنوك للمحترفين» بالفوز أمام مضيفه عجمان بثلاثية مساء الجمعة الماضي، ضمن «الجولة الأولى».

ويعول شباب الأهلي على حضوره المستمر في دور المجموعات لأبطال آسيا، وبالذات في المواسم الثلاث الأخيرة، حيث تأهل مرتين إلى دور الستة عشر، الأولى في «نسخة 2020» أمام الأهلي السعودي، والثانية عام 2022 أمام الهلال السعودي1-3، في الوقت الذي يُعد فيه الحصول على وصافة «نسخة 2015» الإنجاز الأكبر في السجل القاري لـ «الفرسان».

في المقابل، يأمل النصر العائد إلى الظهور القاري، بعد آخر مشاركة عام 2021 في إنجاز أفضل من الوصول إلى نصف النهائي، وسجل «العالمي» حضوره الأول في أبطال آسيا في شكلها الجديد في «نسخة 2011»، علماً بأن النادي السعودي بلغ نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1995، وفاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عام 1998، وكان أول ممثل لقارة آسيا في كأس العالم للأندية عام 2000.

ويفتقد «الفرسان» في مباراة الثلاثاء، جهود الأرجنتيني كارتابيا الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي، في الوقت الذي يعول فيه مدربه الصربي ماركو نيكوليتش على جهود أجانب الفريق الصربي لوكا ميليفويفيتش، والأوزبكي جانييف، والمدافع بوجدان بلانيتش، مؤنس دبور، بجانب الهداف الشاب حارب عبدالله.

بدوره، يعول النصر تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو على تشكيلة قوية، تضم العديد من كبار النجوم العالميين، من أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب ساديو ماني، ومارسيو بروزوفيتش، وأليكس تيليس، وهو يأمل تجاوز «عثرة» الانطلاقة المحلية في الدوري السعودي، بالخسارة في مباراتين على التوالي أمام الاتفاق 1-2 خارج قواعده، والتعاون 0-2 بالرياض.