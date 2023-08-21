لامال «أصغر أساسي» في تاريخ «الليجا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الإسباني المغربي لامين لامال «جناح» برشلونة أصغر لاعب يشارك أساسياً، في مباراة بالدوري الإسباني «الليجا»، إذ دفع به تشافي هيرنانديز المدير، الفني لـ «البارسا» من بداية مباراة فريقه أمام قادش، ضمن الجولة الثانية للمسابقة، والتي فاز بها برشلونة 2-صفر.

لامين لامال حقق هذا الرقم القياسي بعمر 16سنة و38 يوماً، ليصبح بذلك أصغر لاعب في التاريخ، يلعب أساسياً في مباراة رسمية بـ «الليجا».

تخرج لامين لامال، المولود في 13يوليو 2007، لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، من أكاديمية «لاماسيا» التابعة لبرشلونة، وظهرت عليه مبكراً علامات الموهبة والتألق، وحظي بمتابعة جيدة من تشافي ومعاونيه، خلال الفترة الأخيرة، إلى أن ضمه الى الفريق الأول.

وكان لامال شارك لمدة 14 دقيقة فقط في مباراة خيتافي ضمن الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن في ظل غياب الجناح البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف مباراتين، ورحيل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، أشركه تشافي جناحاً أيمن من بداية مباراة قادش في الجولة الثانية، وشكل خطورة كبيرة على مرمى قادش بانطلاقاته ومراوغاته وتمريراته العرضية لزملائه، وكان قريباً من التسجيل مرتين في الدقيقتين 29 و46. واستمر لامال 85 دقيقة كاملة على أرض الملعب في مباراة قادش، من دون تغيير، ونزل بدلاً منه فيران توريس الذي سجل الهدف الثاني لـ «البارسا» في الدقيقة 94، بعد أن أحرز بيدري الهدف الأول في الدقيقة 83.

وفي سن 15عاماً و290 يوماً، كان لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني وبرشلونة، يشارك في مباراة رسمية.

ويفكر تشافي هيرنانديز في الدفع به مجدداً من بداية مباراة فياريال في الجولة الثالثة للدوري يوم الأحد المقبل.