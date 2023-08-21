شباب الأهلي والنصر.. «الحوار الأول» في «الآسيوية»



سلطان آل علي (دبي)



يستعد شباب الأهلي لمواجهة محتدمة، ضمن الدور التمهيدي الفاصل والمؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، أمام النصر السعودي يوم الثلاثاء، ويستقبل «العالمي» فريق «الفرسان» في معقله وبين جماهيره، على ملعب «مرسول بارك»، لتكون المباراة التاريخية الأولى بين الفريقين على المستوى الرسمي.

وعلى مدى السنوات الطويلة التي شارك بها شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، إلا أن غياب «فارس نجد» عن المشهد لفترات ليست بالقصيرة، إضافة إلى توزيع القرعة، لم يؤهل الفريقين لمواجهة بعضهما البعض في أي نسخة سابقة.

وواجه شباب الأهلي 3 أندية سعودية فقط عبر تاريخه، رغم أن عدد مبارياته أمامها بلغ 20 مباراة، مما يعني تكرار المواجهات بدرجة كبيرة، وخلالها انتزع الفوز 4 مرات فقط، والتعادل 9 مرات، والخسارة في 7 لقاءات، كما أنه سجل 29 هدفاً، واستقبل 34 هدفاً.

ويعد الهلال المنافس الأول المتوقع في كل نسخة لشباب الأهلي، وتواجد الفريقان في المجموعة نفسها خلال 5 نسخ مختلفة، إضافة إلى نسختين تواجها خلال أدوار خروج المغلوب، وبلغ عدد مواجهات الفريقين 11 من دون «نسخة 2020» التي شهدت انسحاب «الأزرق»، فاز الهلال في 5 منها، وشباب الأهلي مرتين.

وتبقى مباراة نصف النهائي عام 2015 بينهما «علامة فارقة» في تاريخ اللقاءات، حيث أقصى شباب الأهلي فريق الهلال في الدقيقة 93 بهدف قاتل، في مباراة الإياب، ليفوز 3-2، بعدما تعادلا ذهاباً بهدفين لكل منهما، وشهدت آخر مشاركة ظهورهما في دور الـ16، وفاز الهلال 3-1.

وعلى مستوى التحدي والندية، لا شك أنّ أهلي جدة هو المنافس التقليدي لشباب الأهلي، منذ أول نسخة في تاريخه، وتواجه الفريقان أول مرة في الأدوار التمهيدية لنسخة 2002-2003، واستطاع «الفرسان» إقصاء أهلي جدة بمجموع 5-4 ذهاباً وإياباً، كما تواجها في دور الـ16 خلال نسختين، وأُقصِيَ شباب الأهلي فيها جميعها، ولم يتمكن من التأهل خلال 2017 و2020، وفي دور المجموعات تقابلا مرتين عام 2015، من دون أن يفوز شباب الأهلي في أي منها، خسر واحدة وتعادل في الأخرى، ليبلغ مجموع مباريات الفريقين معاً 7 مباريات، فاز أهلي جدة مرتين وشباب الأهلي مرة، في حين أن التعادل حضر 4 مرات.

وتقابل شباب الأهلي مع التعاون في «نسخة 2017»، وفاز «الفرسان» في السعودية 3-1 وتعادل سلباً 0-0 في دبي.

ويأمل شباب الأهلي بأن يتكرر انتصاره في مشاركته الوحيدة بـ «الملحق» خلال نسخة 2002-2003 على أهلي جدة، ويحدث هذه المرة على النصر السعودي ورفاق كريستيانو رونالدو.