«أوشن الموري» بطل كأس زايد في بولندا

بولندا (الاتحاد)



حصد الجواد «أوشن الموري»، لقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ونال «ماكسيموس» لقب كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، فيما حصد الجواد «مستر جريسو» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار رويان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتذبت كأس زايد، البالغة جائزتها المالية 157500 زلوتي، 5 من الخيول الطامحة لتسجيل اسمها في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وكان «أوشن الموري»، بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة شتيبان مازور، على قدر التحدي، حيث تفوق بفارق 7 أطوال عن صاحب المركز الثاني «أبولو ديل سول»، فيما جاء «ليكس» ثالثاً، وسجل البطل المنحدر من نسل «المرتجز» زمناً 3:00:1 دقيقة

وتفوق «ماكسيموس» لأوربانوسكي، بإشراف روسينسكي، وقيادة كي مازور، بفارق 1.25 طول عن «عيد الفصح»، في جولة كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، وقطع البطل مسافة السباق، البالغة جائزته 14875 زولتي، في 1:49:22 دقيقة، فيما جاء «أورميكا» في المركز الثالث.



من جهة أخرى، انتزع «مستر جريسو» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليوم جودجاي، لقب كأس الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 12 ألف يورو، بمضمار ضاحية رويان بفرنسا.

وجاء فوز «مستر جريسو» بفارق 0.75 طول عن «المدورا»، فيما جاء في المركز الثالث «شهاب الشام»، وسجل البطل زمناً 1:51:68 دقيقة.

وتوج الفائزين في السباق الذي نقلته قناة ياس على الهواء مباشرة، أحمد المنصوري مسؤول الشؤون الاقتصادية والسياسية في البعثة في بولندا.

وقال أحمد المنصوري: أشكر المنظمين والمشاركين في الحدث المتميز، وشكر خاص لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمهم المتواصل لمجتمع الخيول العربية.

وأضاف: «منذ بدايته قبل 15 عاماً، كان مهرجان سباقات سموه، منارة لعشاق الخيول العربية في كل مكان، وأفضل مثال لإظهار ذلك، إقامة سباقات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة ستاليونز، وكلاهما من فعاليات سباق الخيل العربية الأصيلة المتميزة».

وقال: «المهرجان يجمع المربين والفرسان والمتحمسين من جميع أنحاء العالم، ليشهدوا المهارات الرائعة لشريحة هذه الخيول، ويعزز مهرجان سموه الشعور بالانتماء للمجتمع، ويعزز نمو صناعة الخيول العربية.

وأشار إلى أن المهرجان يرمز إلى الوحدة والثقافة، ورؤية والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.