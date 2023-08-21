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الفارق يتقلص إلى «20 نقطة» في «قمة التنس»

الفارق يتقلص إلى «20 نقطة» في «قمة التنس»
21 أغسطس 2023 11:49

 
برلين (د ب أ) 

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احتفظ الإسباني كارلوس ألكاراز، بموقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة، أمس، بينما قلص الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفارق معه بشكل كبير.
وتوج ديوكوفيتش، الحائز على 23 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، بالفوز على ألكاراز في المباراة النهائية، ووصفها ديوكوفيتش بأنها واحدة من أصعب مبارياته على الإطلاق. ورفع ديوكوفيتش رصيده في المركز الثاني بالتصنيف إلى 9795 نقطة، ليصبح متأخراً بفارق 20 نقطة فقط خلف ألكاراز «20 عاماً».
وتشكل بطولة سينسيناتي مرحلة استعدادية مهمة، قبل بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» التي تنطلق في وقت لاحق من أغسطس الجاري، والتي يسعى من خلالها ديوكوفيتش لإحراز اللقب رقم 24 له في بطولات «جراند سلام».
وشهدت نسخة التصنيف صعود الدنماركي هولجر رون من المركز الخامس إلى المركز الرابع، والنرويجي كاسبر رود من المركز السابع إلى الخامس، بينما تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من المركز الرابع إلى السابع. وضمت قائمة المراكز العشرة الأولى، الإسباني كارلوس ألكاراز «9815 نقطة»، والصربي نوفاك ديوكوفيتش «9795 نقطة»، والروسي دانييل ميدفيديف «6260 نقطة»، والدنماركي هولجر رون «4790 نقطة»، النرويجي كاسبر رود «4715 نقطة»، الإيطالي جانيك سينر «4645 نقطة»، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس «4580 نقطة»، الروسي أندريه روبليف «4515 نقطة»، الأميركي تايلور فريتز «3605 نقاط»، الأميركي فرانسيس تيافوي «3050 نقطة».

 

التنس
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
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