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الرياضي

«افتتاحية مكررة» في «المحترفين»

«افتتاحية مكررة» في «المحترفين»
21 أغسطس 2023 12:30

 
رضا سليم (دبي) 


شهدت الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، عدداً من الظواهر، أبرزها تسجيل 26 هدفاً، وهو ما تكرر مرة واحدة خلال «عصر الاحتراف» - موسم 2009-2010، وسجلت الجولة الافتتاحية - موسم 2018-2019، رقماً قياسياً بإحراز 31 هدفاً، يليها موسم 2020-2021، برصيد 29 هدفاً، مقابل 28 هدفاً في موسم 2015-2016، وهو ما يعني أن هذه الجولة تحتل المرتبة الخامسة في ترتيب الأكثر أهدافاً. 
المعروف أن الجولة الأولى في بداية عصر الاحتراف - موسم 2008-2009، شهدت 18 هدفاً، وهو ما تكرر في موسم 2010-2011، و17 هدفاً في موسم 2011-2012، وارتفعت إلى 25 هدفاً بموسم 2013-2014، وهو نفس عدد أهداف موسم 2014-2015، و19 هدفاً في موسم 2016-2017، و23 هدفاً في موسم 2017-2018.
وتراجعت نسبة التهديف إلى 15 هدفاً بموسم 2019-2020، و16 هدفاً في موسم 2021-2022، وعادت الافتتاحية إلى 15 هدفاً في الموسم الماضي. 
وشهدت الجولة الأولى تسجيل 5 لاعبين أجانب أهدافهم الأولى في المشهد الأول لهم مع أنديتهم، وهم كاكو «العين»، وإلياخاندرو «الجزيرة»، ونياكاتي «بني ياس»، وأجودولو «النصر»، ومصطفى زيدان «حتا»، بينما كان النجم الأبرز علي مبخوت لاعب الجزيرة الذي سجل «ثنائية» في مرمى «العميد». 

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أهداف الجولة الأولى
موسم 2008-2009: 18
موسم 2009-2010: 26
موسم 2010-2011: 18
موسم 2011-2012: 17
موسم 2013-2014: 25
موسم 2014-2015: 25
موسم 2015-2016: 28
موسم 2016-2017: 19
موسم 2017-2018: 23
موسم 2018-2019: 31
موسم 2019-2020: 15
موسم 2020-2021: 29
موسم 2021-2022: 16
موسم 2022-2023: 15
موسم 2023-2024: 26

 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
النصر
العين
بني ياس
حتا
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