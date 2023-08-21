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«هلا عيناوي» تحفز «الزعيم»

«هلا عيناوي» تحفز «الزعيم»
21 أغسطس 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تزامناً مع انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» موسم 2023-2024، بادرت شركة الخوار للإنتاج الفني وتنظيم الحفلات، بإطلاق أغنية جديدة مهداة إلى العين «زعيم» كرة الإمارات وإلى جماهيره العريضة، لتكون مساندة وتحفيزاً وبث روح الحماس في الفريق بالدوري والبطولات الأخرى من أجل حصد الذهب، والأغنية حملت عنوان «هلا عيناوي».
يذكر أن الأغنية نتاج تعاون إماراتي أردني، حيث كتبها الشاعر الإماراتي علي الخوار، ولحنها الفنان والملحن والشاعر الأردني ماجد زريقات، لتكون بمثابة أول تعاون فني يجمع بينهما.
ويقول مطلع أغنية «هلا عيناوي»:
هنيّا لي.. عيناوي
زعيم أول وتالي.. راياتك في العلالي
هلا هلا.. هلا هلا عيناوي
وتم تسجيل الأغنية في استوديو داينامكس في دبي، وأشرف عليها فنياً الفنان والملحن عادل عبدالله، ووزعها موسيقياً معتز أبوحمدان، وجاء الأداء على طريقة «الكورال» من مجموعة الوطن الفنية، والجيتارات لباسم سعيد، والإيقاعات لعادل عبدالله، وحقوق الإنتاج لشركة الخوار للإنتاج الفني.
وبعد الانتهاء من التسجيل الموسيقي للأغنية، جاءت لمسات المونتاج من علاء فياض ليشكل منها فيديو جميلاً معبراً عن الأداء الحماسي للأغنية.

الإمارات
الأردن
العين
دوري أدنوك للمحترفين
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