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جوف.. «إنجاز مراهقة»

جوف.. «إنجاز مراهقة»
21 أغسطس 2023 11:45

 
سينسيناتي (أ ف ب) 

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حققت الأميركية «اليافعة» كوكو جوف، المصنفة سابعة عالمياً، أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية، بتتويجها بلقب دورة سينسيناتي، بفوزها على التشيكية كارولينا موكوفا 6-3, 6-4.
أصبحت جوف «19 عاماً» التي أقصت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من نصف النهائي، أول مراهقة تحقق ثلاثة ألقاب في عام واحد منذ الكندية بيانكا أندرييسكو عام 2019، بعد أن أضافت سينسيناتي إلى لقبي أوكلاند وواشنطن، كما أصبحت أول مراهقة، تحصد 5 ألقاب في مسيرتها، منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي في 2008-2009.
قالت بعد الفوز: «إنه أمر لا يُصدق، خاصة بعد أوروبا»، في إشارة إلى خروجها من الدور الأول في بطولة ويمبلدون الكبرى الشهر الماضي، وأمضيت ليالي كثيرة، وأنا أبكي لمعرفة ما الذي يحصل، لذا هذا رائع اليوم».
تعرضت جوف لكسر إرسال من وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة عندما كانت ترسل لحسم المباراة، ولكنها فازت في الشوطين التاليين وحسمت اللقب من الفرصة الرابعة لترمي مضربها احتفالاً وتركض إلى فريقها الفني.
حققت 16 ضربة قاضية في النهائي على غرار أخطائها المباشرة، وكسرت إرسال موكوفا «17 عالمياً» خمس مرات.
منذ خسارتها في الدور الأول في ويمبلدون، فازت جوف بـ11 من آخر 12 مباراة، إذ كانت الخسارة الوحيدة ضد مواطنتها جيسيكا بيجولا في ربع نهائي دورة مونتريال.
ويشكل الفوز دفعاً هائلاً لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة وآخر البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق بعد أيام.
وفازت جوف بخمس من أصل ست مباريات نهائية خاضتها في مسيرتها، وحققت منذ أسبوعين في واشنطن لقبها الأول في دورات الـ500.
وبلغت موكوفا عامها الـ27، ويبقى أفضل تصنيف لها المركز العاشر، ولقب واحد في دورة سيول 2019.
قالت بعد المباراة: «عندما استيقظت في الصباح، كنت أعرف أنه لدي مهمة صعبة، سيكون من الصعب الفوز، خاصة ضد كوكو».

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