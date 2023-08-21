«السيدة العجوز» يطلق «الإنذار»!



روما (أ ف ب)

افتتح يوفنتوس الموسم الجديد بطريقة مثالية، بفوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه أودينيزي، فيما أنقذ المهاجم أندريا بيلوتي فريقه روما من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 ضد ضيفه ساليرنيتانا، على الملعب الأولمبي في العاصمة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم فريق المدرب ماسيميليانو أليجري المباراة في شوطها الأول بأهداف فيديريكو كييزا «2»، والصربي دوشان فلاهوفيتش «20 من ركلة جزاء» والفرنسي أدريان رابيو «45+3».

ورغم أفضلية الضيوف في الشوط الثاني، استفاد يوفنتوس من حسم الأمور باكراً للخروج بالنقاط الثلاث، ستمنح عودة كييزا دفعة للنادي للعودة من فضائح الموسم الماضي.

أنهى الموسم في المركز السابع، بعد حسم نقاط من رصيده بسبب مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية، قبل أن يستبعده الاتحاد الأوروبي «اليويفا» من منافساته.

من دون المنافسة القارية وبوجود فريق مكتمل الصفوف، يُعتبر يوفنتوس مرشحاً للمنافسة على اللقب الذي أحرزه نابولي العام الماضي.

وسقط لاتسيو وصيف الموسم الماضي أمام مضيفه ليتشي 2-1 بهدفين متأخرين، تقدم فريق العاصمة بالهدف رقم 197 لتشيرو إيموبيلي بقميصه في الشوط الأول «26»، وفي حين بدا لاتسيو متجهاً للفوز، عادل السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85، قبل أن يمنح فيديريكو دي فرانتشيكيو فوزاً مثيراً لأصحاب الأرض «87».

افتتح بيلوتي التسجيل في الدقيقة 17 لروما ليفك صياماً عن التهديف في الدوري الإيطالي يعود إلى مايو من العام 2022.

وبعد أن منح أنتونيو كاندريفا التقدم لساليرنيتانا بتسديدتين جميلتين مع نهاية الشوط الأول وبداية الثاني «36 و49»، أنقذ بيلوتي روما من الخسارة، بعد أن تابع برأسه ركنية نفذها الوافد الجديد الأرجنتيني لياندرو باريديس.

وتابع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف، بعد الانتقادات التي وجّهها إلى الحكم دانييلي كيفي في مايو الماضي واصفاً إياه بـ «أسوأ حكم رأيته في حياتي».