«البارسا» يعاني بعيداً عن «كامب نو»



برشلونة (أ ف ب)

حقق برشلونة حامل اللقب فوزاً متأخراً على ضيفه قادش 2-0، في أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد، بعيداً عن «كامب نو»، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بيدري «82»، والبديل فيران توريس «94» الهدفين، ليحقق النادي الكاتالوني فوزه الأول، بعد تعادله سلباً افتتاحاً مع مضيفه خيتافي الأسبوع الماضي.

ويخوض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجوك في المدينة، في حين يشهد ملعبه العريق «كامب نو» إعادة بناء وترميم لمدة عام ونصف.

وكاد أن يتكرر التعادل السلبي لولا هدف بيدري الذي جاء بعد تمريرة ذكية من الألماني إيلكاي جوندوجان الوافد من مانشستر سيتي بطل إنجلترا إلى داخل المنطقة تابعها الإسباني خاطفة في الشباك.

وأكد توريس فوز فريقه، بعد أن وصلته الكرة برأسية من البولندي روبرت ليفاندوفسكي من منتصف الملعب، ليتوغل إلى المنطقة ويسكنها الشباك.

واختار المدرب تشافي هرنانديز الموقوف بعد طرده ضد خيتافي، لامين يامال ابن الـ16 عاماً في التشكيلة الأساسية على الطرف الأيمن بدلاً من البرازيلي رافينيا الذي أوقف بدوره الأسبوع الماضي.

وقال تشافي بعد المباراة «إنه لاعب ناضج جداً نظراً لسنّه، إنه لاعب قادر على صناعة الفارق، ليس من السهل اللعب في برشلونة في سن الـ16، ولكنه جاهز جداً لمساعدة الفريق.

أقيمت المباراة أمام حوال 40 ألف متفرج، إذ كان هناك حوالي 10000 مقعد فارغ مع انخفاض مبيعات التذاكر الموسمية بسبب الانتقال المؤقت من «كامب نو».

وفشل أتلتيكو مدريد في الخروج بالنقاط الثلاث ضد مضيفه ريال بيتيس، واكتفى بنقطة يتيمة بعد تعادل الفريقين سلباً، وتألق ايسكو في خط الوسط من جانب أصحاب الأرض الذين سددوا أكثر من فريق العاصمة، ولكن من دون أي محاولة على المرمى.

وسدد فريق العاصمة الذي فاز افتتاحاً على غرناطة «3-1» مرة واحدة على المرمى عبر ماريو إيرموسو، لكن الحارس البرتغالي روي سيلفا أبعد المحاولة الوحيدة بين الخشبات الثلاث في مباراة فقيرة بالفرص.