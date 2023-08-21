«ملابس ممزقة» في «الحفل 95»!



واشنطن (رويترز)

قاوم نوفاك ديوكوفيتش نقطة لحسم المباراة والحرارة الشديدة، ليهزم المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز 5-7 و7-6 و7-6، ويُتوج بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، بعد مواجهة مفعمة بالإثارة.

وأسقط ديوكوفيتش نفسه على أرض الملعب ومزق قميصه احتفالاً بالفوز، بعد مباراة استغرقت نحو أربع ساعات، ويثأر لخسارته أمام منافسه الإسباني في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي، وهذا اللقب 95 في مسيرة ديوكوفيتش و39 له ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.

وقال ديوكوفيتش عقب تتويجه بلقبه الثالث في سينسيناتي: «يوجد الكثير لأقوله ولكن لدي القليل من الطاقة».

وأضاف: «كانت مباراة متقلبة، وبالتأكيد واحدة من أصعب، وأكثر المواجهات إثارة بالنسبة لي في أي بطولة، وأشعر بأنه نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، وربما أكبر من ذلك بكل صدق».

وبدا أن الصربي المخضرم يعاني من الرطوبة الشديدة في أوهايو في نهاية المجموعة الأولى، وكان يمشي بصعوبة، حين سدد ألكاراز ضربة خلفية ناجحة حسم بها المجموعة.

وتقدم ألكاراز، الذي ظهر نشيطاً، رغم أنه لعب لأكثر من عشر ساعات هذا الأسبوع، 4-2 في المجموعة الثانية، وبدا أنه في طريقه للانتصار.

لكن ألكاراز أهدر شوطاً للإرسال أثناء تقدمه 4-3، وتضمن ارتكاب أربعة أخطاء سهلة ليعطي الأمل للمصنف الثاني عالمياً.

وفي الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، أنقذ ديوكوفيتش نقطة حسم البطولة، لينقل المواجهة إلى مجموعة فاصلة، بعد تبادل ناجح خلال 25 ضربة.

وخلال الاستراحة قبل المجموعة الثالثة، عبر ألكاراز عن غضبه بتوجيه ضربات لصندوق مياه بالقرب من مقعده، واحتاج لعلاج إلى ربط إصبعه.

وفي المجموعة الحاسمة كسر ديوكوفيتش الإرسال في الفرصة الخامسة ليتقدم 4-3، واستمرت الإثارة حين أضاع ديوكوفيتش نقطتين لحسم اللقب أثناء تقدمه 5-3.

وأنقذ ألكاراز نقطتين أخريين لحسم اللقاء وكسر الإرسال حين أهدر ديوكوفيتش التقدم خلال التعادل 5-5، ووصل اللاعبان إلى شوط فاصل آخر، وتفوق فيه ديوكوفيتش، حين سدد منافسه البالغ «20 عاماً» ضربة أمامية خارج الملعب.

وقال ألكاراز: «من الصعب بالنسبة لي الحديث الآن، لكنني حاولت بذل قصارى جهدي، وأود تهنئة نوفاك مجدداً، من المذهل اللعب أمامك وتقاسم الملعب معك والتعلم منك، هذه المباراة كانت متقاربة للغاية لكنني تعلمت الكثير».

وكانت هذه أول بطولة لديوكوفيتش على الأراضي الأميركية خلال عامين بعد منعه من دخول البلاد لعدم تطعيمه ضد «كوفيد-19».

ويتطلع لتحقيق لقبه 24 بالبطولات الأربع الكبرى في منافسات أميركا المفتوحة التي تنطلق 28 أغسطس الجاري، وتستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل.

وواصل ديوكوفيتش بعد التعادل 2-2 في المواجهات المباشرة مع ألكاراز: «كل مبارياتنا طويلة وشرسة، نتمنى أن نلتقي بعد أسابيع في نيويورك، هذا رائع من أجل الجماهير، لا أعرف إن كان رائعاً بالنسبة لي».